Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής της. Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, σκορπίζοντας βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στις 18:00 το απόγευμα, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ολοκληρώθηκε έτσι μια τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή που σημάδεψε δεκαετίες ελληνικής μουσικής.

Η μάχη που προηγήθηκε

Η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια, μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη μάχη αποκατάστασης, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μετά από πολύμηνη δοκιμασία.

Μια ζωή ταυτισμένη με το ελληνικό τραγούδι

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1938 ως Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα αποτέλεσε για δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

Η καριέρα της εκτεινόταν σε περισσότερα από 60 χρόνια, με δεκάδες δισκογραφικές επιτυχίες, ζωντανές εμφανίσεις και συνεργασίες που σημάδεψαν εποχές.

Υπήρξε από τις πρώτες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που έδωσαν νέα διάσταση στο λαϊκό τραγούδι, ενώ το όνομά της συνδέθηκε με ιστορικές στιγμές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με καλλιτέχνες, συνεργάτες και κοινό να μιλούν για μια «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Η φωνή της, η σκηνική της παρουσία και η ένταση της ερμηνείας της τη μετέτρεψαν σε σύμβολο, σε έναν «μύθο» που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της.

Με τον θάνατο της Μαρινέλλας, κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Μια καλλιτέχνιδα που δεν ήταν απλώς μεγάλη ερμηνεύτρια, αλλά σημείο αναφοράς για γενιές ακροατών και δημιουργών…

Αντίο Μαρινέλλα, ας είναι ελαφρύ το χώμα…