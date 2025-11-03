«Έλα να σταματήσουμε αυτήν τη μέρα κι αυτήν τη νύχτα μαζί και τότε θα σου ανήκει η ρίζα όλων των ποιημάτων, θα σου ανήκουν όλα τα καλά της γης και του ήλιου -και μας μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμα».

Γουόλτ Γουίτμαν, «Το τραγούδι του εαυτού μου»

Το βραβευμένο έργο της εξαιρετικά ταλαντούχας και πολυανεβασμένης Λόρεν Γκάντερσον (Lauren Gunderson), μίας από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του αμερικανικού θεάτρου, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Το «Εγώ κι Εσύ», που κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου 2025, είναι μια ωδή στην ανθρώπινη σύνδεση, αλλά και στη δύναμη της τέχνης να επικοινωνεί με τον πυρήνα της ύπαρξής μας, αποκαλύπτοντάς μας όσα εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκφράσουμε. Είναι το ψυχικό ταξίδι δύο παιδιών που, όσο κι αν το κρύβουν πίσω από την επίφαση της νεανικής αδιαφορίας, αναζητούν απεγνωσμένα νόημα στα πράγματα. Ανασηκώνοντας τον μανδύα της καθημερινότητας οι δύο ήρωες της ιστορίας μας, αναζητούν την ποίηση και την υπέρβαση πίσω από την πεζότητα και –συχνά– τη σκληρότητα της πραγματικότητας. Κι ακόμα, ο αγώνας τους να ανακαλύψουν το νόημα της ανθρώπινης εμπειρίας, μοιάζει να μας συνδέει κι εμάς από την αρχή με το πιο ζωντανό και ζωογόνο μας κομμάτι, θυμίζοντάς μας πως στη ζωή πρέπει κανείς να μπαίνει με όλο του το είναι, χωρίς να κρατάει τίποτα από τον εαυτό του απ’ έξω.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Βγενοπούλου που έχει συνδέσει το όνομά της με το θέατρο για νέους και την ανάδειξη θεμάτων που συνομιλούν ουσιαστικά με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Προσεγγίζοντας το έργο με τη βαθιά γνώση και την ευαισθησία που τη διακρίνει, η καταξιωμένη σκηνοθέτρια εστιάζει στην τρυφερότητα της νεότητας και τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης, καθοδηγώντας δύο εξαιρετικά ταλαντούχους νέους καλλιτέχνες και όλη τη δημιουργική ομάδα σε μία παράσταση για όλες τις γενιές θεατών.

Το έργο

Ένα αγόρι εισβάλλει στο δωμάτιο ενός κοριτσιού κρατώντας ένα ποίημα. Ένα μεγάλο, άγριο,τρελό ποίημα. Το κορίτσι είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο σχεδόν από πάντα αλλά τον τελευταίο καιρό είναι πια τόσο άρρωστο που δεν μπορεί να πάει σχολείο. Δεν έχει καμία όρεξη να διαβάσει ποίηση. Όμως το αγόρι επιμένει. Είναι ο σταρ της ομάδας μπάσκετ του Λυκείου,είναι ευγενικός και υπομονετικός και τη χρειάζεται. Θέλει τη βοήθειά της για μια εργασία Λογοτεχνίας, θέλει να την κάνει να διαβάσει αυτό το ποίημα, θέλει να την κάνει να αγαπήσει αυτό το ποίημα, θέλει να τη γνωρίσει.

Ένα κοινό απόγευμα δύο νέοι άνθρωποι μεταμορφώνονται, αφήνουν κατά μέρος τις άμυνές τους, οιράζονται τα συναισθήματα τους, εξομολογούνται ο ένας στον άλλον τα μυστικά τους, γίνονται φίλοι. Και μέσα στην αθωότητα τους, απροσδόκητα ψηλαφούν το βαθύτερο μυστήριο που τους έφερε κοντά, σκοντάφτουν πάνω στο βαθύτερο νόημα που συνδέει αδιάρρηκτα όλα τα πλάσματα. Γιατί το «Εγώ» και το «Εσύ» είναι… «Εμείς».

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Κίνηση: Σταυρούλα Σιάμου

Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής

Βίντεο: Γρηγόρης Λιακόπουλος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Βοηθός σκηνοθέτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Βοηθός σκηνογραφίας: Αγγελική Πολίτη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λήδα Κουτσοδασκάλου και Στέργιος Μικρούτσικος

Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου 2025

Παραστάσεις

Παρασκευή στις 20:30

Σάββατο στις 20:30

Κυριακή στις 15:00 και στις 18:30

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος

Τηλ. 210 341 8550