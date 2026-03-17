Το ιστορικό ντουέτο Εκείνος κι Εκείνος (Κώστας Λογοθετίδης & Νίκος Καλλίνης) επιστρέφει με το νέο τους single «Το τρένο κάποτε θα’ρθει», που κυκλοφορεί από την Protasis Music.

Ένα τραγούδι για τα όνειρα που έμειναν στη μέση,

Για τους έρωτες που δεν πρόλαβαν

Με την πίστη πως η Άνοιξη πάντα βρίσκει τον δρόμο της

Μουσική: Λογοθετίδης Κώστας

Στίχοι: Λογοθετίδης Κώστας

Ενορχήστρωση, Προγραμματισμός, πλήκτρα: Λογοθετίδης Κώστας

Ηλεκτρικές Κιθάρες,Φωνητικά: Καλλίνης Νίκος

Ακουστικές και Ηλεκτρικές Κιθάρες: Σταυρόπουλος Νίκος

Ηχογράφηση, Μίξη- Mastering: Σταυρόπουλος Νίκος

Ο χειμώνας δεν έφυγε

Κι ίσως ποτέ δεν θα φύγει

Ο πόνος σαν ρούχο

Τη ψυχή μου τυλίγει

Ένα σύννεφο γκρίζο

Που δεν φέρνει βροχή

Σαν το δάκρυ εκείνο

Που ρωτά, που ρωτά το γιατί

Το τρένο κάποτε θα ’ρθει, μια μέρα

Το τρένο κάποτε θα ’ρθει

Θα κλείσουν όλες οι πληγές, μια μέρα

Θα ’ρθει κι η άνοιξη μαζί

Το τρένο κάποτε θα’ ρθει, μια μέρα

Θα ’ρθει κι η άνοιξη μαζί.

Μια νυχτιά αξημέρωτη

Στη φωτιά της με λιώνει

Τ´ όνειρό μου ταξίδευε

Μες στο πρώτο βαγόνι

Μα κι αν στενεύει ο κόσμος

Κι αν μικραίνει η ζωή

Δεν θα πούμε το αντίο

Της ψυχής, της ψυχής μου ψυχή

Το ντουέτο «Εκείνος κι Εκείνος» (Κώστας Λογοθετίδης & Νίκος Καλλίνης) δημιουργήθηκε το 1988 στο Πέραμα από δύο φίλους με κοινές μουσικές ανησυχίες.

Το ομώνυμο πρώτο άλμπουμ (1991, MINOS-EMI) γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα «Χειμωνιάτικα μπάρ» και «Δεν θυμάσαι».

Ακολούθησαν σημαντικές κυκλοφορίες:

1993: «Άλλη μια φορά» (χρυσό) – με Καίτη Γκρέυ στο «Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει»

1995: «Καινούριος κόσμος» – με Ελένη Βιτάλη

1998: «Στη θάλασσα του χρόνου»

2000: «Ένα ρόδο κι ένα αγκάθι» – με «Λόγια κομμάτια», «Είπες»

2017: «Μέτρα με τέχνη τον καιρό» – με Β. Παπακωνσταντίνου, BD FOXMOOR, Β. Καζούλη, Π. Κατσιμίχα, Π. Θαλασσινό, Φ. Πλιάτσικα, Λ. Μαχαιρίτσα

Τραγούδια τους ερμήνευσαν επιτυχημένα: Χ. Αλεξίου, Δ. Μητροπάνος, Ν. Σφακιανάκης, Α. Ρέμος, Ν. Θεοδωρίδου, Γ. Μαζωνάκης κ.ά.Το 2021 επανέκδοσαν το «Δεν θυμάσαι» με Goin’ Through (30 χρόνια παρουσίας). Πρόσφατα singles: «Την Πάτησα», «Ελληνικός Καφές» (2023), «Ψάθινες Ομπρέλες» (2025).Το 2026 συνεχίζουν δυναμικά τη δημιουργική τους πορεία στο ελληνικό τραγούδι.