Η παρουσία μιας Ελληνίδας καλλιτέχνιδας σε Broadway project –έστω και στο στάδιο του industry reading– δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο όταν πρόκειται για μια νέα μουσικοθεατρική δουλειά που ήδη έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον της θεατρικής βιομηχανίας της Νέας Υόρκης. Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη έκανε το Broadway ντεμπούτο της συμμετέχοντας στο industry reading του νέου musical comedy «What’s Going On Tonight?», το οποίο παρουσιάστηκε στα Pearl Studios, σε παραγωγή της Krone Films και του Steven Krone.

Το συγκεκριμένο project βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αποτελεί θεατρική διασκευή βιβλίου των Caitlyn Krone, Cydney Krone και Steven Krone. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και απευθυνόταν αποκλειστικά σε επαγγελματίες του χώρου –παραγωγούς, casting directors και ανθρώπους της θεατρικής βιομηχανίας– γεγονός που από μόνο του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των ηθοποιών.

Τι σημαίνει Broadway industry reading

Για το ευρύ κοινό, ο όρος “industry reading” ίσως ακούγεται τεχνικός ή ασαφής. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια ανάπτυξης ενός Broadway musical. Δεν είναι απλή ανάγνωση κειμένου: είναι μια ημισκηνοθετημένη παρουσίαση με ηθοποιούς, μουσική και δραματουργική δομή, σχεδιασμένη ώστε να «δοκιμαστεί» το έργο μπροστά σε ανθρώπους που μπορούν να το οδηγήσουν στην επόμενη φάση, είτε αυτή είναι ένα off-Broadway ανέβασμα, είτε μια κανονική Broadway παραγωγή.

Το γεγονός ότι η Φινοκαλιώτη συμμετέχει σε αυτό το στάδιο, δείχνει εμπιστοσύνη από την παραγωγή και το δημιουργικό επιτελείο, αλλά και ότι το όνομά της έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται σοβαρά στους κύκλους της νεοϋορκέζικης μουσικοθεατρικής σκηνής.

Ένας ρόλος με ουσία

Στο «What’s Going On Tonight?» η Ελεάννα Φινοκαλιώτη ενσαρκώνει τον ρόλο της Avis, πλαισιωμένη από ένα καστ ηθοποιών με ενεργή παρουσία στο αμερικανικό θέατρο. Ανάμεσά τους οι Brett Boles, Mary Sheridan, Grace Nakazawa Santos, Larry Epstein, William Kozy, Jonathan Dunchie και Mark Tunstall.

Παρότι σε ένα industry reading οι ρόλοι βρίσκονται ακόμα σε φάση εξέλιξης, η επιλογή της Φινοκαλιώτη για συγκεκριμένο χαρακτήρα δείχνει ότι η δημιουργική ομάδα βλέπει σε εκείνη κάτι παραπάνω από μια «δοκιμαστική» συμμετοχή. Ο ρόλος της Avis αποτελεί κομμάτι του βασικού αφηγηματικού ιστού της ιστορίας, κάτι που ενισχύει τη σημασία της παρουσίας της στην παράσταση.

Η υπογραφή του Steven Krone

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποιος βρίσκεται πίσω από την παραγωγή. Ο Steven Krone δεν είναι απλώς ένας θεατρικός παραγωγός, αλλά μια καταξιωμένη μορφή της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας του Χόλιγουντ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος της Village Roadshow Pictures, με συμμετοχή σε παραγωγές που σημάδεψαν τον σύγχρονο κινηματογράφο, όπως τα The Matrix, Ocean’s Eleven, Mystic River και Training Day.

Η εμπλοκή του σε ένα νέο Broadway musical δείχνει ότι το «What’s Going On Tonight?» δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μικρό ή πειραματικό εγχείρημα, αλλά ως ένα project με ξεκάθαρες φιλοδοξίες για επόμενα βήματα.

Ανοδική πορεία στη Νέα Υόρκη

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχές σε διεθνή projects και παρουσία σε διαφορετικά πεδία του σύγχρονου μουσικοθεάτρου. Η συμμετοχή της στο «What’s Going On Tonight?» έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα δουλειάς και επιμονής.

Αμερικανικά μέσα όπως το The National Herald και το Broadway World αναφέρθηκαν στη συμμετοχή της στο industry reading, επισημαίνοντας τη διεθνή διάσταση του καστ και τη σημασία της παρουσίας νέων καλλιτεχνών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στη σύγχρονη Broadway σκηνή.

Σε μια εποχή όπου το Broadway αναζητά νέες φυσιογνωμίες, η παρουσία μιας Ελληνίδας ηθοποιού σε ένα νέο musical βασισμένο σε αληθινή ιστορία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη δεν εκπροσωπεί απλώς τον εαυτό της, αλλά εντάσσεται σε μια μικρή αλλά ουσιαστική λίστα Ελλήνων καλλιτεχνών που διεκδικούν θέση στη διεθνή σκηνή με σύγχρονους όρους.

Το αν το «What’s Going On Tonight?» θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, είναι κάτι που θα φανεί τους επόμενους μήνες. Το βέβαιο είναι ότι για την Ελεάννα Φινοκαλιώτη, αυτό το Broadway industry reading αποτελεί ήδη ένα σημαντικό ορόσημο και ένα ακόμα βήμα σε μια πορεία που δείχνει να ξεπερνά τα σύνορα…