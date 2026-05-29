Το νέο single της Ελπίδας Γαδ είναι τo “Ώρα αιχμής“.

Ένα τραγούδι που μιλά για όλα εκείνα που ζούμε καθημερινά. Την πίεση, την κίνηση στους δρόμους, τους γρήγορους ρυθμούς και εκείνες τις στιγμές που θέλεις να τα αφήσεις όλα πίσω και να πάρεις το πρώτο καράβι για το νησί.

Το “Ώρα αιχμής” που γεννήθηκε σε διαφορετικές στιγμές του χρόνου, παίρνει σάρκα και οστά, σε μια πραγματική ώρα αιχμής για την ίδια την Ελπίδα.

Οι στίχοι του γράφτηκαν από τη Θεανώ Κωνσταντού το 2012 και μελοποιήθηκαν από την Ελπίδα Γαδ το 2021, έχοντας κοινή αναφορά και αγάπη τους τη Σύρο, που είναι ο τόπος της δικής τους συνάντησης.

Ένα τραγούδι που ακολουθεί τον παλμό του σήμερα, γρήγορο, άμεσο, με ρυθμό αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινο και αληθινό.

Γιατί, όσο και αν τρέχουν όλα γύρω σου, στο τέλος της διαδρομής, “δικό σου το φρένο, δικό σου το γκάζι”…

Στίχοι: Θεανώ Κωνσταντού

Μουσική: Ελπίδα Γαδ

Ώρα αιχμής στη Μεσογείων

κι εσύ ζητάς φουγάρα πλοίων.

Τούτη η πόλη λες πώς μας πνίγει

κι όποιος αντέχει ακόμα να φύγει.

Στη Κηφισίας ανάβει λαμπάκι

κι εσύ πλανιέσαι σε κάποια Ιθάκη.

Τούτα τα μέρη μου λες σε βαραίνουν

Τα σύνορα σου ολοένα μικραίνουν.

Πρώτη-δευτέρα, ανεβάζεις στροφές

λες τα φανάρια σου φέρνουνε στρες.

Κι εγώ σου λέω σταμάτα να βρίζεις

μια μελωδία γλυκιά να σφυρίζεις.

Σε μία Αθήνα που όλο βουλιάζει,

δικό σου το φρένο, δικό σου το γκάζι.

Μετά θα πας για ποτό στη Γλυφάδα,

Θα γυρίσεις με μία βραχνάδα,

Μες στον καπνό και την τόση βαβούρα,

Όλη η ζωή σου θα μοιάζει μουρμούρα

Κι όταν το βράδυ γυρίσεις Κυψέλη,

Θα θυμηθείς που η καρδιά σου άλλα θέλει,

Κι αντί να ψάχνεις να βρεις να παρκάρεις,

Πάλι το πρώτο καράβι θα πάρεις

Πρώτη- δευτέρα, ανεβάζεις στροφές

λες τα φανάρια σου φέρνουνε στρες.

Κι εγώ σου λέω σταμάτα να βρίζεις

μια μελωδία γλυκιά να σφυρίζεις.

Σε μία Αθήνα που όλο βουλιάζει,

δικό σου το φρένο, δικό σου το γκάζι.

Ας γνωρίσουμε την Ελπίδα Γαδ

Η Ελπίδα Γαδ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σύρο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της σπουδές, ασχολείται από την παιδική της ηλικία με τη μουσική, έχοντας σπουδάσει πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και φωνητική. Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρμονίας από το Αττικό Ωδείο και Πτυχίου Σύγχρονου Τραγουδιού από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές και πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας ως μέλος της Ορχήστρας των Κυκλάδων, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού, συμμετέχοντας σε συναυλίες στο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιώργος Νταλάρας. Παράλληλα συμμετέχει στις μουσικοποιητικές ομάδες «Καβάφης» και «Γκάτσος», με επικεφαλής τον Μπάμπη Κουλούρα, οι οποίες απαριθμούν περισσότερες από 70 παραστάσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία).

Το 2019 ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο “The Voice of Greece”, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Κώστας Μακεδόνας και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Έχει επίσης συμμετάσχει στις τηλεοπτικές εκπομπές «Στην Υγειά μας» και «Σπίτι με το MEGA».

Παράλληλα με τις ζωντανές εμφανίσεις της, διδάσκει πιάνο, κιθάρα και φωνητική, ενώ ασχολείται ενεργά με τη σύνθεση μουσικής και τη συγγραφή στίχων για ενήλικες και παιδιά.