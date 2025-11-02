Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το αυτοκίνητο του οικογενειάρχη Eghbal (Ebrahim Azizi) παθαίνει βλάβη έξω από το μαγαζί του Vahid (Vahid Mobasseri). Ο τελευταίος ταράζεται, καθώς ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει προσθετικό πόδι, του θυμίζει έντονα τον άνδρα που τον βασάνιζε όταν είχε συλληφθεί, κατά το παλαιό καθεστώς της χώρας του. Πώς, όμως, μπορεί να βεβαιωθεί ότι δεν κάνει λάθος;

Ο έμπειρος Jafar Panahi κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών με το «Ένα Απλό Ατύχημα» (“Un Simple Accident”), ταινία στην οποία υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Απλό σεναριακά στη δομή του –το θύμα που αιχμαλωτίζει αυτόν που πιθανά ήταν ο υπαίτιος του βασανισμού του, με σκοπό να τον τιμωρήσει–, το έργο αρχίζει σχεδόν αμέσως να θέτει ερωτήματα, τα οποία κάθε άλλο παρά απλές απαντήσεις έχουν. Ο δημιουργός τονίζει τις ανθρώπινες αντιδράσεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων, κινηματογραφώντας, κατά κύριο λόγο, με κοντινά πλάνα και αποσπώντας από τους ηθοποιούς του λιτές και φυσικές ερμηνείες. Παράλληλα, καταγράφει εύστοχα την πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν –κυρίως ως προς την εξουσία, αλλά και τη θέση των γυναικών– με λίγα λόγια και πολλή ουσία.

Τα ηθικά διλήμματα, καίρια: είναι εύκολο να κάνεις έναν πιθανό εγκληματία να ομολογήσει, χωρίς να χρησιμοποιήσεις βία; Υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος άνθρωπος να μετανοήσει πραγματικά; Αν έχεις δίκιο και γίνεις ίδιος με αυτόν, τί διαφορά θα έχετε πια; Στο ρεαλιστικό σινεμά του Panahi είναι πασιφανές ότι η θεωρία διαφέρει από την πράξη και ότι αυτό που τελικά ξεχωρίζει τους ανθρώπους είναι τί επιλέγουν να πράξουν. Σε έναν κόσμο μάλλον γκρίζο, δεν υπάρχει ξεκάθαρα άσπρο ή μαύρο. Η βραδυφλεγής και ουσιαστική αφήγηση του δημιουργού κορυφώνεται με ένα ευφυές φινάλε, ανοικτό σε ερμηνείες –γεγονός που κυριολεκτικά επιβεβαιώνει πως κάθε θεατής θα αποφασίσει για το τί συνέβη αφού έκλεισαν οι κάμερες, βάσει του χαρακτήρα, του ήθους του και των δικών του προσωπικών του επιλογών.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Weirdwave, από την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου.

