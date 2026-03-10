Το δεύτερο προσωπικό single της Ερασμίας Μαρκίδη με τίτλο «Αυλή» μόλις κυκλοφόρησε. Μετά το πρώτο της τραγούδι, το «Φυλαχτό μου», επιστρέφει με ένα νέο κομμάτι σε στίχους δικούς της και μουσική που συνυπογράφει με τον Χρήστο Ζαντιώτη.

Πρόκειται για ένα τρυφερό τραγούδι που μας ταξιδεύει σε μια αυλή όπου όλα ήταν πιο απλά. Η «Αυλή» αποτελεί για την Ερασμία ένα προσωπικό καταφύγιο, έναν τόπο ασφάλειας και επιστροφής στην ανεμελιά των παιδικών χρόνων. Το μοιράζεται μαζί μας και μας προσκαλεί να το νιώσουμε κι εμείς.

Μεσ’ την αυλή τ’ αρώματα, μου δείχνουνε τα χρώματα

Κοίτα εγώ θα κουβαλώ το δικό σου ουρανό ..σαν θα πετώ

Λουλούδι στην αυλή μου

«Η «Αυλή» είναι ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό, εμπνευσμένο από τις παιδικές μου αναμνήσεις στην αυλή της γιαγιάς μου. Οι στίχοι του είναι επηρεασμένοι από φράσεις που συνηθίζει να λέει. Μέσα από αυτές τις λέξεις προσπάθησα να κρατήσω ζωντανές τις μνήμες και τις μυρωδιές που με έχουν στιγματίσει. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής σε εκείνη την εποχή της αθωότητας, τότε που ο κόσμος χωρούσε σε μια αυλή.»

Ερασμία

Ποιος είναι αυτός που σ’ ένιωσε

και με στοργή σε έθρεψε

ν’ αντέχεις τη χαρά σου

Σε παίνεψε σε τάισε

δίχως γιατί σ’ αγκάλιασε

για μια στιγμή σε κράτησε

άνθισε η ψυχή σου

Μεσ’ την αυλή τ’ αρώματα

μου δείχνουνε τα χρώματα

Κοίτα εγώ θα κουβαλώ το δικό σου ουρανό ..σαν θα πετώ

Λουλούδι στην αυλή μου

Το μύρισα, το άγγιξα, το ρώτησα ποιος τάχα

ποιος είναι αυτός που του ‘πε

Ποιος είναι αυτός που του ‘πε τούτο το χρώμα να’ χει

αχι τα ρόδα του Μαγιού και τ Απριλιού τα κάλλη

Μεσ’ την αυλή τ’ αρώματα, μου δείχνουνε τα χρώματα

Κοίτα εγώ θα κουβαλώ το δικό σου ουρανό ..σαν θα πετώ

Λουλούδι στην αυλή μου

Σαν το σγουρό βασιλικό εσύ μυρίζεις πάλι

Οι χάρες σου ζηλεύουνε θαρρώ η μια την άλλη

———————————-

Λίγα λόγια για την Ερασμία Μαρκίδη

Η Ερασμία Μαρκίδη ειναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα φωνητικής. Η βάση της είναι στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία και στη συνέχεια πήρε το δίπλωμά της στο κλασικό τραγούδι σπουδάζοντας στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Απο το 2016 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με τη Μαρίνα Σάττι και ήταν βασικό μέλος του πολυφωνικού γκρουπ fonés. Έχει συνεργαστει με πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Στάθης Δρογώσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος,ο Παύλος Παυλίδης,ο Νίκος Κυπουργός,ο Δημήτρης Καλαντζής, η Μάρθα Φριντζήλα κ.α. Το πρώτο προσωπικό της single λέγεται “Φυλαχτό μου” και η ίδια υπογράφει τους στίχους και τη μουσική, έχοντας επιρροές από διάφορα είδη μουσικής, όπως το παραδοσιακό, το ποπ με έντονο το λυρικό στοιχείο. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με τη μεταγλώττιση έχοντας συμμετάσχει σε πολλές σειρές και ταινίες της Disney, του Netflix και όχι μόνο. Το 2023 χάρισε τη φωνή της στην πριγκίπισσα Άσα της ταινίας της Disney “Wish” και σε άλλους σημαντικούς ρόλους όπως είναι η Pepa απο το Encanto, η Matangi απο τη Vaiana κ.α. Τις χρονίες 2017, 2019 και 2024 συμμετείχε στη Eurovision με την ελληνική ομάδα.