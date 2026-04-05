Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η ιστορική μουσική διοργάνωση αποκτά για πρώτη φορά πολυεθνική ασιατική εκδοχή, με τελικό στην Ταϊλάνδη και τουλάχιστον 10 χώρες ήδη επιβεβαιωμένες.

Η Eurovision ετοιμάζεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το Eurovision Song Contest Asia 2026 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος, με την Μπανγκόκ να επιλέγεται ως η πόλη που θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο τελικό της νέας διοργάνωσης. Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη πολυεθνική επέκταση του θεσμού έξω από την ευρωπαϊκή του βάση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, 10 χώρες της Ασίας έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ενώ οι διοργανωτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλες μέχρι τη διεξαγωγή του τελικού. Στην πρώτη αυτή λίστα περιλαμβάνονται η Ταϊλάνδη, η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, η Καμπότζη, το Λάος, το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ και το Μπουτάν. Κάθε χώρα θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της μέσα από εθνική διαδικασία επιλογής, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη λογική που γνωρίζουμε από τη βασική Eurovision.

Η νέα διοργάνωση παρουσιάζεται από την EBU και τους συνεργάτες της ως μια προσπάθεια να μεταφερθεί το πνεύμα του “United by Music” σε μια περιοχή με τεράστια πολιτισμική και μουσική ποικιλία. Η επιλογή της Μπανγκόκ μόνο τυχαία δεν είναι, αφού οι διοργανωτές τη χαρακτηρίζουν ως έναν δυναμικό πολιτιστικό και μουσικό κόμβο της περιοχής, με δυνατότητα να στηρίξει ένα γεγονός με μεγάλη τηλεοπτική και ψηφιακή απήχηση. Η ίδια η EBU μιλά για μια διοργάνωση που δυνητικά μπορεί να απευθυνθεί σε κοινό άνω των 600 εκατομμυρίων ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια χρονιά με έντονο συμβολισμό για το brand της Eurovision, καθώς το 2026 συμπίπτει με την 70ή επέτειο του θεσμού. Έτσι, η ασιατική εκδοχή δεν παρουσιάζεται ως ένα απλό τηλεοπτικό παρακλάδι, αλλά ως μια στρατηγική επέκταση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά formats στον κόσμο. Το αν θα μπορέσει να αποκτήσει την ίδια δυναμική, το ίδιο φανατικό κοινό και την ίδια πολιτισμική βαρύτητα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι βέβαια κάτι που θα φανεί στην πράξη.

Υπάρχει, πάντως, και ένα δεύτερο επίπεδο ενδιαφέροντος. Η Ασία είναι μια ήπειρος με τεράστια μουσική παραγωγή, ισχυρές εγχώριες βιομηχανίες ψυχαγωγίας και, φυσικά, με φαινόμενα παγκόσμιας εμβέλειας όπως η K-pop. Αυτό σημαίνει ότι το Eurovision Song Contest Asia δεν ξεκινά σε «άδειο έδαφος», αλλά σε μια περιοχή όπου η ποπ κουλτούρα έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να διαμορφώσει διεθνείς τάσεις. Από αυτή την άποψη, η νέα διοργάνωση έχει προοπτική να αποκτήσει ξεχωριστό βάρος, αρκεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο γνωστό ευρωπαϊκό μοντέλο και στις ιδιαιτερότητες των ασιατικών αγορών.

Από την άλλη, δεν λείπουν και τα ερωτήματα. Το ευρωπαϊκό brand της Eurovision κουβαλά ήδη δεκαετίες ιστορίας, πολιτισμικών αναφορών και τηλεοπτικής παράδοσης, ενώ μια αντίστοιχη διοργάνωση στην Ασία θα πρέπει ουσιαστικά να χτίσει από την αρχή τη δική της ταυτότητα. Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η γεωπολιτική πολυπλοκότητα της περιοχής μπορεί κάποια στιγμή να επηρεάσει και τη νέα διοργάνωση, όπως έχει συμβεί πολλές φορές και στην ευρωπαϊκή Eurovision.

Σε κάθε περίπτωση, η είδηση είναι μεγάλη για τη διεθνή μουσική τηλεοπτική σκηνή. Αν το πρώτο Eurovision Song Contest Asia πετύχει οργανωτικά, τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά, τότε δεν αποκλείεται να δούμε τη Eurovision να εξελίσσεται σταδιακά από έναν ευρωπαϊκό θεσμό με παγκόσμια απήχηση σε ένα ακόμη πιο διευρυμένο διεθνές μουσικό οικοσύστημα. Και αυτό από μόνο του είναι μια εξέλιξη που αξίζει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά…