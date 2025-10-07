Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, μία από τις πιο αγαπημένες και πολυβραβευμένες Ελληνίδες συνθέτριες, επιστρέφει στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού για μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Soundtracks».

Μαζί της, η Istanbul Cinema Symphonic Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, σε μια ξεχωριστή συνάντηση που ενώνει τη μεσογειακή ευαισθησία της Ευανθίας με τον επιβλητικό ήχο μιας μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας.

Η βραδιά θα αποτελέσει ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου, μέσα από τις εμβληματικές συνθέσεις της δημιουργού για ταινίες που αγαπήθηκαν από το ελληνικό και διεθνές κοινό. Μελωδίες γεμάτες εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία θα πλημμυρίσουν το Ηρώδειο, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ανδρέας Συμβουλόπουλος (πιάνο), Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Βασίλης Κετετζόγλου (κιθάρα), Πέτρος Κούρτης (κρουστά), Μάκης Κρέτσης (κρουστά), Νίκος Παπαβρανούσης (τύμπανα).

Ηχοληψία: Νίκος Βεκύρης

Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους

Φωτογραφία αφίσας: Κωνσταντίνα Μπεκιάρη

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Εισιτήρια: ticketservices.gr