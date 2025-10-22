Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ωραιότερος επίλογος για τη φετινή σεζόν στο Ηρώδειο από τη βραδιά που πλημμύρισε με τις μελωδίες της σπουδαίας συνθέτριας Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Το κατάμεστο ρωμαϊκό ωδείο κατακλύστηκε από τις κινηματογραφικές της μουσικές, ερμηνευμένες με τη συνοδεία της Istanbul Cinema Symphonic Orchestra και επτά εξαιρετικών σολίστ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Ηρώδειο για να τιμήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό, η οποία, με το μαγικό της βιολί και τη συνοδεία των εξαιρετικών μουσικών της, ταξίδεψε το κοινό μέσα από τις ατμοσφαιρικές της συνθέσεις από ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Η βραδιά απέκτησε έναν ιδιαίτερο, σχεδόν ιστορικό, συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την τελευταία παράσταση του Ηρωδείου πριν από το τριετές κλείσιμό του, λόγω των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, όπως ανακοίνωθηκε πρόσφατα.

Λαμπερή, αεικίνητη και γεμάτη πάθος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα καθήλωσε το κοινό, παρασύροντάς το σε ένα βαθιά συγκινητικό μουσικό ταξίδι, γεμάτο εικόνες, χρώματα και συναισθήματα.

Οι πόρτες του Ηρωδείου έκλεισαν μελωδικά και γλυκά, αφήνοντας στον απόηχο της τελευταίας νότας μια αίσθηση νοσταλγίας, αλλά και την προσμονή… μέχρι την επόμενη φορά.

Συντελεστές:

Istanbul Cinema Symphonic Orchestra

Στάθης Σούλης: Μουσική Διεύθυνση

Ανδρέας Συμβουλόπουλος: πιάνο

Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι

Δημήτρης Τσεκούρας: Κοντραμπάσο

Νίκος Παπαβρανούσης: τύμπανα

Βασίλης Κετετζόγλου: Κιθάρα

Πέτρος Κούρτης: κρουστά

Ευθύμιος Κρέτση: Κρουστά

Νίκος Βεκύρης, Βαγγέλης Ιακωβίδης: ηχοληψία

Γιώργος Χαραλάμπους: φωτισμοί

Σάκης Απολλωνάτος: κανόνι

Κική Τσαντίρη: Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής

Ρόζα Ρούσου: βοηθός παραγωγής

Στάθης Σκουρόπουλος, Βαγγέλης Σαγρής Ανδρέας Συμβουλόπουλος: βοηθοί μουσικής παραγωγής