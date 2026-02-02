Το νεοσύστατο συγκρότημα ΦΑΟΣ μας προσκαλεί στο club στον Σταυρό του Νότου για την πρώτη τους live εμφάνιση. Μαζί τους θα είναι οι αγαπημένοι τους φίλοι Κώστας Τουρνάς, B.D. Foxmoor και Στέλλα Κονιτοπούλου.

Οι ΦΑΟΣ μας συστήθηκαν πολύ πρόσφατα μέσα από την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τα βεγγαλικά σου μάτια» αλλά και το «Τι σε τρομάζει» με τη συμμετοχή του B.D. Foxmoor των Active Member.

Το συγκρότημα ΦΑΟΣ γεννήθηκε από την ανάγκη να ειπωθούν αλήθειες έξω από τα στενά καλούπια της μουσικής βιομηχανίας στοχεύοντας να δημιουργήσει έναν ήχο που να ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως.

Ο Άκης Αμπράζης στο μπάσο και στον προγραμματισμό, η Ελευθερία Ναθαναήλ στο πιάνο και στη φωνή, η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου στη φωνή, ο Θωμάς Φώτης στη φωνή, στην κιθάρα και σε διάφορα έγχορδα και ο Γρηγόρης Οικονόμου στα κρουστά, θα παίξουν δικές τους συνθέσεις αλλά και αγαπημένα γνωστά τραγούδια διασκευασμένα με ΦΑΟS τρόπο.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ώρα προσέλευσης | 21:30

Ώρα έναρξης | 22:00

Σταυρός του Νότου (club)

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. Kρατήσεων| 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com