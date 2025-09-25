Η βασισμένη στον «Φάουστ» του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε ομώνυμη παράσταση, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την περσινή θεατρική περίοδο, επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο στις 8 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, με ανανεωμένη διανομή, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ. Ένα περιπετειώδες ψυχικό ταξίδι στις ανεξάντλητες πτυχές ενός ήρωα που αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης, των ηθικών διλημμάτων, του υπαρξιακού αδιεξόδου. Μια ανεπανάληπτη διαδρομή στο υποσυνείδητο ενός από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες της δυτικής λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου 2025–2026, που φέτος αντλεί έμπνευση από τη Γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει.

Η ιστορία του Φάουστ μεταφέρεται στο σήμερα σε μια παράσταση – εμβύθιση σε όλα εκείνα τα ένστικτα, τα συναισθήματα και τις σωματικές απολαύσεις που θυσιάζει η σύγχρονη εκδοχή του ήρωα στον βωμό του πνεύματος. Ο Φάουστ έρχεται σε επαφή με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, σε μια αγωνιώδη καταβύθιση στο ανεξερεύνητο μέχρι τώρα ασυνείδητό του. Το ψυχικό, όμως, αυτό ταξίδι έχει «σατανικές» προεκτάσεις. Οι κρυφές δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής, οι ασυνείδητες επιθυμίες και τα καταπιεσμένα ένστικτα, οι φόβοι και οι ενοχές, που κατοικοεδρεύουν στο ψυχικό του υπογάστριο, τον προ(σ)καλούν σε έναν πρωτόγνωρο αγώνα με τον σκιώδη αυτόν κόσμο. Και είναι ακριβώς αυτές οι σκιές, αυτό το περιφρονημένο κομμάτι της ύπαρξης, που θα τον οδηγήσει στη μεγαλύτερη ιδεώδη και συνάμα θρησκευτική εμπειρία: τον έρωτα. Μόνο αυτός θα σταθεί ικανός να φέρει το φως κόντρα σε κάθε πτυχή του που ο ίδιος νιώθει «ρυπαρή», σε κάθε ενοχή και σε κάθε επιθυμία του απωθημένη. Μόνο αυτός θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη ως τώρα πρόκλησή του: την ίδια τη ζωή.

Από τον Γκαίτε στον Μάρλοου και τον ντε Σαντ, από τον Φρόιντ στον Γιουνγκ, ο «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη είναι μια παράσταση έντονης μουσικότητας για τη δριμεία σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα, το βίωμα και τη γνώση, το απολλώνιο και το διονυσιακό, και την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το νόημα της ύπαρξης και τη λύτρωση.

*Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ιωάννης N. Θεοδωρακόπουλος

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Σύμβουλος δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Σκηνικά -Κοστούμια – Μάσκες: Πάρις Μέξης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Τζεφ Βάγγερ

Χορογραφία: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωνητικές συνθέσεις: Μαρίσσα Μπίλη

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθοί σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου, Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός φωτίστριας: Ιφιγένεια Γιαννιού

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Artwork & τρέιλερ: Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)

Κατερίνα Αμπλιανίτη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ηλέκτρα Καρτάνου, Ειρήνη Κατσινούλα, Νάντια Κατσούρα, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανδρέας Κοντόπουλος, Μαρία Μαντά, Ιωάννα Μαυρέα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ειρήνη Τσέλλου, Χάρης Φραγκούλης, Αλεξάνδρα Χασάνι

Πρεμιέρα : 8 Οκτώβριου

Μέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή στις 18:00

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εθνικό Θέατρο

Κεντρική Σκηνή – Κτήριο Τσίλλερ

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη & Πέμπτη: Διακεκριμένη Ζώνη: 20€, Α’ Ζώνη: 17€, Β’ Ζώνη: 15€, Γ’ Ζώνη: 10€

Παρασκευή: Γενική είσοδος 14€

Σάββατο, Κυριακή: Διακεκριμένη Ζώνη: 25€, Α’ Ζώνη: 22€, Β’ Ζώνη: 18€, Γ’ Ζώνη: 10€

Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών): 12€

Άνω των 65 ετών: Τετάρτη: 12€ & Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 14€

Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί: 5€

Πολύτεκνοι: 10€