Οι FLO επιστρέφουν με το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας τους και αυτή τη φορά μεταφέρουν όσα συνήθως λέγονται ανάμεσα σε φίλες, λίγο πριν βγουν, μέσα στο club ή τα ξημερώματα μετά από μια δύσκολη βραδιά, στα 16 τραγούδια του «Therapy At The Club».

Το βρετανικό R&B τρίο των Jorja Douglas, Stella Quaresma και Renée Downer κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ στις 7 Αυγούστου, δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο «Access All Areas». Η ιδέα του τίτλου δεν αφορά απλώς τη νυχτερινή διασκέδαση. Οι FLO βλέπουν το club ως έναν χώρο όπου μπορούν να βγουν στην επιφάνεια πράγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμεναν μέσα μας: ερωτικές απογοητεύσεις, επιθυμίες, ανασφάλειες, αυτοπεποίθηση, αλλά και εκείνη η αίσθηση απελευθέρωσης που μπορεί να έρθει στο τέλος μιας βραδιάς.

Η διαδρομή του άλμπουμ ακολουθεί περίπου την πορεία μιας νυχτερινής εξόδου, από την προετοιμασία μέχρι το επόμενο πρωί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το «Therapy At The Club» είναι ένας δίσκος γεμάτος ασταμάτητα dance κομμάτια. Αντίθετα, οι FLO κρατούν στον πυρήνα τους το R&B, τις χαρακτηριστικές τριφωνίες τους και τα πιο αργά τραγούδια, χρησιμοποιώντας το club περισσότερο ως σκηνικό για τις σχέσεις και τις συζητήσεις που εξελίσσονται γύρω του.

Η ίδια η μπάντα έχει περιγράψει αυτή την περίοδο ως ένα βήμα εξέλιξης. Σε αντίθεση με το πρώτο άλμπουμ, οι τρεις τους μπήκαν περισσότερο στη διαδικασία της σύνθεσης, γράφοντας τόσο μαζί όσο και χωριστά και περνώντας μεγάλο διάστημα στις ΗΠΑ δουλεύοντας καθημερινά πάνω στο νέο υλικό. Η Renée Downer εξήγησε ότι ήθελαν να αναπτύξουν περισσότερο τη δική τους ταυτότητα ως τραγουδοποιοί και τραγουδίστριες και να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο μέσα στο studio.

Στη δημιουργία του δίσκου συνεργάστηκαν μεταξύ άλλων με την Amy Allen, τη Steph Jones, τον Julian Bunetta και τον Boy Matthews, ενώ επέστρεψαν και συνεργάτες τους όπως οι Skippz, Oak Felder και Sevyn Streeter. Οι ίδιες οι FLO έχουν εκτεταμένες συμμετοχές στη σύνθεση και την παραγωγή του υλικού.

Από τα τραγούδια που είχαν προηγηθεί, το «Leak It» αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη δυνατή ένδειξη για τη νέα εποχή του group και εξελίχθηκε στο υψηλότερα τοποθετημένο solo single τους μέχρι σήμερα στο βρετανικό chart. Ακολούθησαν το ομότιτλο «Therapy At The Club», το «Don’t Break Her Heart» και λίγο πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ το «Remedied».

Το «Don’t Break Her Heart» μεταφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμη βασικό άξονα του δίσκου: τη φιλία μεταξύ των γυναικών. Δεν είναι όλα τα τραγούδια ιστορίες για σχέσεις και χωρισμούς, αρκετά αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλες λειτουργούν ως στήριγμα η μία για την άλλη όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά.

Στις δύο επίσημες συνεργασίες του άλμπουμ συναντάμε τον Juicy J στο «Pose» και την ανερχόμενη Βρετανίδα R&B καλλιτέχνιδα kwn στο «Sex In Peace». Το «Pose» έχει μάλιστα μια απρόσμενη σύνδεση με τα clubs των αρχών των ’90s, καθώς χρησιμοποιεί sample από το κλασικό «Pump Up The Jam» Technotronic.

Μουσικά, οι FLO εξακολουθούν να κουβαλούν εμφανώς το DNA των μεγάλων R&B girl groups των ’90s και των αρχών των ’00s, χωρίς όμως να επιχειρούν να αναπαραγάγουν απλώς εκείνη την εποχή. Στο «Therapy At The Club» εμφανίζονται στοιχεία από pop των ’80s, πιο σκοτεινή σύγχρονη R&B παραγωγή, jazz αποχρώσεις και ζωντανά πνευστά, ενώ οι φωνητικές αρμονίες παραμένουν το βασικό τους όπλο.

Τα 16 τραγούδια του «Therapy At The Club»

Side Effects Small Doses Cry Ugly Leak It Touché I Can’t Be High Around You Sober Therapy At The Club Remedied Pose feat. Juicy J Call Me Sex In Peace feat. kwn Floating Miss U Missing Me Don’t Break Her Heart HaterBooth

Το άλμπουμ ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου, όμως οι FLO μετέφεραν την ημερομηνία για τις 7 Αυγούστου, καθώς η Jorja Douglas επρόκειτο να υποβληθεί σε προληπτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Η ίδια είχε καθησυχάσει τους fans ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, ενώ το group εξήγησε ότι ήθελε περισσότερο χρόνο ώστε να ολοκληρώσει σωστά τις εμφανίσεις και την παρουσίαση του νέου άλμπουμ πριν από την επέμβαση.

Το «Therapy At The Club» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πορεία των FLO ανεβαίνει σταθερά. Το «Access All Areas» έφτασε στο Νο3 του βρετανικού album chart, αποτέλεσε το υψηλότερα τοποθετημένο ντεμπούτο βρετανικού R&B girl group εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες και τους χάρισε την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy, στην κατηγορία Best Progressive R&B Album.