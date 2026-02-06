Οι Florence + The Machine μπαίνουν ξανά σε μεγάλο κύκλο συναυλιών το 2026 με την περιοδεία Everybody Scream Tour, που σχεδιάστηκε για να στηρίξει το ομώνυμο άλμπουμ τους. Η περιοδεία ξεκινά σήμερα 6 Φεβρουαρίου από το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια περνά στην ηπειρωτική Ευρώπη, πριν ανοίξει το βορειοαμερικανικό σκέλος την άνοιξη.

Σήμερα θα εμφανιστούν στο Μπέλφαστ και συνεχίζουν με μεγάλες αρένες σε Μπέρμιγχαμ, Γλασκώβη, Νιούκασλ, Λίβερπουλ και Λονδίνο, ενώ στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου η μπάντα μεταφέρεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως Παρίσι, Αμβέρσα, Άμστερνταμ και Κολωνία. Ακολουθούν Βιέννη, Μόναχο, Πράγα, Κρακοβία και Βερολίνο, πριν το συγκρότημα περάσει απέναντι, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, από τον Απρίλιο.

Στο βορειοαμερικανικό σκέλος, η Florence Welch και η μπάντα κινούνται σε μεγάλη κλίμακα: από Minneapolis και Chicago μέχρι Νέα Υόρκη (Madison Square Garden) και Brooklyn (Barclays Center), και από εκεί προς Φλόριντα, Τέξας και Δυτική Ακτή, με διαφορετικά support ονόματα ανά περίοδο (Rachel Chinouriri, Sofia Isella, CMAT και Mannequin Pussy αναφέρονται ως ειδικοί καλεσμένοι).

Μέσα σε αυτό το πυκνό δρομολόγιο υπάρχει και μια είδηση που αφορά άμεσα το ελληνικό κοινό: οι Florence + The Machine θα εμφανιστούν και στην Αθήνα, ως headliners της πρώτης ημέρας του Eject Festival 2026, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ – Parking 5).

Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, το “στήσιμο” της περιοδείας είναι ξεκάθαρο: ο βασικός κορμός αναμένεται να περιστρέφεται γύρω από το Everybody Scream, το έκτο άλμπουμ των Florence + The Machine, που κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 2025. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια και ήδη από την ανακοίνωσή του η μπάντα είχε δώσει δείγματα με κομμάτια όπως το “Everybody Scream” και το “One of the Greats”.

Όσο για το τι θα “κουβαλάει” η σκηνή αυτής της περιοδείας, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι μια επιστροφή σε πιο θεατρικό, δυναμικό alt-rock πρόσωπο, με το Everybody Scream να πατά πάνω σε έντονα, δραματικά ξεσπάσματα αλλά και σε πιο εσωτερικές στιγμές. Σε κριτικές και παρουσιάσεις του δίσκου έχει επισημανθεί η έμφαση στη σκηνική περσόνα της Florence Welch, στη σύγκρουση ανάμεσα στη λάμψη της παράστασης και το προσωπικό βάρος που τη συνοδεύει, καθώς και οι αναφορές σε μυστικισμό/“witchy” αισθητική που η μπάντα χειρίζεται εδώ και χρόνια.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι στις συναυλίες του 2026 το κοινό μπορεί να περιμένει ένα πρόγραμμα που θα δίνει μεγάλο χώρο στα καινούρια τραγούδια, αλλά δύσκολα θα αφήσει εκτός τα “σταθερά” της δισκογραφίας τους, ακριβώς επειδή η μπάντα έχει χτίσει τη φήμη της ως live εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο νέο υλικό και στα μεγάλα κομμάτια που έχουν σημαδέψει την εποχή της. Και για την Αθήνα, η ημερομηνία της 14ης Ιουλίου έρχεται ως ένα ξεκάθαρο “ραντεβού καλοκαιριού” μέσα σε μια περιοδεία που, ήδη από το ευρωπαϊκό σκέλος της, δείχνει ότι στοχεύει σε μεγάλους χώρους και μεγάλα κοινά.