Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Frank Beard, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τα drums των ZZ Top για περισσότερα από 55 χρόνια και αποτέλεσε βασικό κομμάτι του χαρακτηριστικού ήχου ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα του αμερικανικού rock.

Ο Beard πέθανε στις 17 Αυγούστου 2026, ενώ βρισκόταν υπό παρηγορητική φροντίδα στο ράντσο του στο Richmond του Texas, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του. Η είδηση ανακοινώθηκε την επόμενη ημέρα από τους ZZ Top. Η αιτία θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Ο κόσμος έχασε έναν πραγματικά σπουδαίο drummer»

Ο Billy Gibbons, μαζί με τον σημερινό μπασίστα των ZZ Top, Elwood Francis, αποχαιρέτησαν τον Frank Beard με ανακοίνωση στην οποία τον χαρακτήρισαν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους drummers.

Ο Gibbons στάθηκε ιδιαίτερα στο χαρακτηριστικό backbeat του Beard, το οποίο αποτέλεσε θεμελιώδες συστατικό του ήχου των ZZ Top, ενώ αποκάλυψε ότι το συγκρότημα σκοπεύει να συνεχίσει, όπως επιθυμούσε και ο ίδιος ο Beard.

Ο θάνατός του έρχεται πέντε χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού μπασίστα Dusty Hill, ο οποίος πέθανε το 2021. Από τότε τη θέση του Hill στις ζωντανές εμφανίσεις είχε αναλάβει ο επί χρόνια συνεργάτης της μπάντας Elwood Francis.

Η ρυθμική καρδιά των ZZ Top

Ο Frank Beard γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1949 στο Frankston του Texas και μεγάλωσε στο Irving. Πριν βρεθεί στους ZZ Top είχε ήδη παίξει μαζί με τον Dusty Hill σε διάφορα συγκροτήματα της περιοχής.

Ο Beard εντάχθηκε στους ZZ Top το 1969 και ήταν εκείνος που έφερε σε επαφή τον Billy Gibbons με τον Dusty Hill. Η κλασική τριάδα των Gibbons – Hill – Beard εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί το 1970 και παρέμεινε απαράλλακτη για περισσότερο από μισό αιώνα, μέχρι τον θάνατο του Hill το 2021.

Το παίξιμο του Beard δεν βασιζόταν στην επίδειξη. Το δυνατό, σταθερό groove, το shuffle και η στενή συνεργασία του με το μπάσο του Dusty Hill δημιούργησαν το ρυθμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο Billy Gibbons μπορούσε να αναπτύξει τον χαρακτηριστικό blues-rock κιθαριστικό ήχο του.

Η παρουσία του βρίσκεται πίσω από ολόκληρη τη δισκογραφική διαδρομή της κλασικής μπάντας και από τραγούδια όπως τα «La Grange», «Tush», «Gimme All Your Lovin’», «Sharp Dressed Man» και «Legs».

Από το blues rock στην εποχή του MTV

Οι ZZ Top ξεκίνησαν χτίζοντας τον ήχο τους πάνω στο Texas blues, το boogie και το hard rock, με άλμπουμ όπως το Tres Hombres του 1973 να τους καθιερώνουν στο αμερικανικό rock.

Η μεγαλύτερη εμπορική τους έκρηξη ήρθε όμως τη δεκαετία του ’80. Με το Eliminator του 1983, οι ZZ Top συνδύασαν το παραδοσιακό τους blues-rock υπόβαθρο με synthesizers και την αισθητική της νέας εποχής, ενώ τα videos των «Gimme All Your Lovin’», «Sharp Dressed Man» και «Legs» έγιναν σταθερά κομμάτια του προγράμματος του MTV.

Συνολικά, οι ZZ Top έχουν πουλήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το 2004 οι Billy Gibbons, Dusty Hill και Frank Beard εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, με τον Keith Richards των Rolling Stones να πραγματοποιεί την παρουσίασή τους στην τελετή.

Ο Beard που …δεν είχε beard

Υπήρχε βέβαια πάντα και μία από τις πιο χαρακτηριστικές ειρωνείες στην εικόνα των ZZ Top.

Το επώνυμο Beard σημαίνει «γενειάδα», όμως ο Frank Beard ήταν για δεκαετίες το μοναδικό μέλος της κλασικής τριάδας που δεν είχε τη διάσημη μακριά γενειάδα των Billy Gibbons και Dusty Hill.

Η αντίθεση αυτή έγινε με τα χρόνια ένα από τα αγαπημένα αστεία γύρω από την μπάντα, την ώρα που η εικόνα των Gibbons και Hill με τις τεράστιες γενειάδες, τα καπέλα και τα γυαλιά ηλίου εξελισσόταν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks στην ιστορία του rock.

Τα προβλήματα υγείας και οι τελευταίες εμφανίσεις

Τα τελευταία χρόνια ο Frank Beard είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν αρκετές φορές να απομακρυνθεί προσωρινά από τις περιοδείες των ZZ Top.

Τον Μάρτιο του 2025 είχε ανακοινώσει προσωρινή αποχή για να αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας, επιστρέφοντας στη μπάντα τον Μάιο.

Τον Αύγουστο του 2026 χρειάστηκε και πάλι να αποχωρήσει από την περιοδεία, με τον Michael Monahan να αναλαμβάνει προσωρινά τα drums. Λίγες ημέρες νωρίτερα οι ZZ Top είχαν ακυρώσει και την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Hollywood Bowl.

Οι ZZ Top θα συνεχίσουν

Παρά τη νέα μεγάλη απώλεια, ο Billy Gibbons έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ZZ Top θα συνεχίσουν τη διαδρομή τους, ακολουθώντας και την επιθυμία του Frank Beard.

Ο θάνατός του, ωστόσο, κλείνει ακόμη ένα κεφάλαιο της ιστορικής τριάδας που παρέμεινε μαζί για περισσότερο από πέντε δεκαετίες.

Ο Frank Beard μπορεί να ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν συνήθως στο βάθος της σκηνής, πίσω από δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του rock. Χωρίς όμως το σταθερό, γεμάτο groove παίξιμό του, οι ZZ Top δεν θα ακούγονταν ποτέ όπως οι ZZ Top!