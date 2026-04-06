Η Landing Mind Records παρουσιάζει το νέο single των FTD και Iliana, μια πολυαναμενόμενη συνεργασία που έρχεται να συνεχίσει τη δυναμική τους πορεία, αυτή τη φορά ξανά δίπλα στον Kiko Beatz, μετά την πρώτη τους επιτυχημένη σύμπραξη με τον F.T.D.

Πρόκειται για ένα μελωδικό urban trap track που αποτυπώνει με κινηματογραφικό τρόπο τις νύχτες της πόλης εκεί που οι διαδρομές γίνονται πιο γρήγορες, τα φώτα θολώνουν και το μυαλό μένει κολλημένο σε έναν έρωτα που δεν λέει να τελειώσει. Με την υπογραφή του Kiko Beatz στην παραγωγή, το κομμάτι δημιουργεί το απόλυτο late night drive vibe.

Ο FTD φέρνει τη γνώριμη street ενέργεια, ενώ η Iliana προσθέτει τη μελωδικότητα και την ευαισθησία που ισορροπούν ιδανικά το συναίσθημα. Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα σε πάθος, εγωισμό και επιστροφές χωρίς αντίο μια ιστορία αγάπης που επιμένει, ακόμα κι όταν πονά.