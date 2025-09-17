Μετά το καλοκαίρι, η πόλη ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Οι πλατείες και οι παραλίες δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους στις σκηνές και στα φώτα των συναυλιών, στις παραστάσεις και στις μουσικές βραδιές που φέρνουν ξανά τον κόσμο κοντά. Μέσα σε αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό, ο Σταυρός του Νότου ανοίγει και πάλι τις πόρτες του, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν που υπόσχεται ποικιλία, εκπλήξεις και πολλές ξεχωριστές στιγμές.

Η αυλαία σηκώνεται στις 9 Οκτωβρίου, και οι τρεις σκηνές του χώρου -η Κεντρική, το Club και το Plus- ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν παλιούς γνώριμους αλλά και νέες φωνές που διεκδικούν τη θέση τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η Κεντρική Σκηνή θα ξεκινήσει με ένα αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Βιολέτα Ίκαρη, και θα συνεχίσει με τους Μπλε, τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τον Σπύρο Γραμμένο σε μία απρόσμενη συνεργασία. Ο Νοέμβριος θα φέρει τον Γιάννη Κότσιρα με τις λαϊκές του βραδιές, την Ιουλία Καραπατάκη σε δυναμικά διήμερα και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη με τη σατιρική του περσόνα, ενώ τη νέα χρονιά θα ανοίξει ο Μίλτος Πασχαλίδης, συνεχίζοντας την παράδοση των χειμερινών του εμφανίσεων.

Στο Club, η ατμόσφαιρα παραμένει πιο «παρεΐστικη» και ανεπίσημη, με μουσικές βραδιές που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα τους. Τα «Παράθυρα με Θέα» επιστρέφουν ως house band, ενώ ακολουθούν ο νεαρός τραγουδοποιός Σταύρος Τσαντές, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη, καθώς και το ιδιαίτερο αφιέρωμα του Πάνου Σουρούνη στη Βίκυ Μοσχολιού. Ο χώρος θα φιλοξενήσει επίσης τον Δημήτρη Μπάκουλη, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, τον Αλέξανδρο Κτιστάκη, τους Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, τη Νεφέλη Φασούλη, τον Ορέστη Ντάντο, τον Λεωνίδα Μπαλάφα και τον Δημήτρη Μυστακίδη με την μπάντα του, ενώ στη συνέχεια θα ανέβουν και άλλα νέα ονόματα όπως η Φρόσω Στυλιανού, η Βασιλική Μιχαλοπούλου, οι Κούπες, η Νίνα Μαζάνη, η Αγγελική Τουμπανάκη, ο ΠΟΥ-ΚΟΥ-Α και οι Σκιαδαρέσες.

Η σκηνή Plus, πιστή στον χαρακτήρα της, παραμένει ανοιχτή σε πιο ιδιαίτερες παραστάσεις και μουσικούς πειραματισμούς. Από τα πρώτα της βήματα τη νέα σεζόν θα φιλοξενήσει την παιδική παράσταση «Αν Ακούσεις τα Παιδιά» των Λευτέρη Ελευθερίου και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, τον Βασίλη Σκουλά με το νέο του δίσκο, καθώς και τη νέα μουσικοθεατρική δουλειά των Δημήτρη Σταρόβα, Λευτέρη Ελευθερίου και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου. Ο Δώρος Δημοσθένους θα εμφανιστεί για δύο Παρασκευές, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης επιστρέφει με stand up comedy, τα Καλογεράκια ετοιμάζουν ξανά παραστάσεις-έκπληξη, ενώ αναμένονται κοινές εμφανίσεις του Χρήστου Δάντη με την Ευρυδίκη, καθώς και των Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Στο τέλος της χρονιάς, επιστρέφει η αγαπημένη τετράδα των Λάκη Παπαδόπουλου, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκου Ζιώγαλα και Βασίλη Καζούλη, πλαισιωμένη από τη Σοφία Κουρτίδου, ενώ τη σκυτάλη του Φεβρουαρίου θα πάρουν οι Γιαγκίνηδες με τα γνώριμα γλέντια τους.

Η φετινή σεζόν φαίνεται πως θα απλωθεί σε πολλές διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, δίνοντας χώρο τόσο σε αγαπημένα ονόματα όσο και σε καλλιτέχνες που φέρνουν φρέσκες ιδέες και ήχους. Το πρόγραμμα ανανεώνεται συνεχώς, ενώ δεν αποκλείονται και εκπλήξεις μέσα στη χρονιά, με νέες συμμετοχές που θα ανακοινώνονται στην πορεία.