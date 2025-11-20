Το «Φύγε αν μπορείς» είναι μια απολαυστική κωμωδία, ένα τρελό ρομάντζο, ένα αστείο, διασκεδαστικό και τελικά συγκινητικό έργο. Πρόκειται για μια κωμωδία επιδεξιότητας και τρυφερής ζεστασιάς, την οποία ζωντανεύουν η Λόρα Μπλάου και ο Βίτο Πινιόλι.

Η Λόρα, αποτυχημένη ηθοποιός και επίδοξη θεατρική συγγραφέας, αναζητά την αγάπη και την καλλιτεχνική επιτυχία στη Νέα Υόρκη. Σε μια ακρόαση γνωρίζει τον Βίτο, σκηνοθέτη τηλεοπτικών διαφημίσεων, τον οποίο κρατάει όμηρο στο διαμέρισμά της την παραμονή των Χριστουγέννων, προσπαθώντας να τον κάνει σύντροφό της στη συγγραφή …και όχι μόνο.

Κείμενο: Joseph Bologna, Renee Taylor

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μάριζας

Σκηνικά – Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη

Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Παραγωγή: Τέχνη και Δράση

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παίζουν: Δημήτρης Μάριζας, Νατάσσα Χαϊδά

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Φύγε αν μπορείς» είναι ο τίτλος που επιλέχθηκε για το «It had to be you», το οποίο πρωτοανέβηκε στο Broadway το 1981, βασισμένο στην πραγματική γνωριμία του ζευγαριού Ρενέ Τέιλορ και Τζόζεφ Μπολόνια.

Όπως σημειώνει στην εξαιρετική μετάφρασή του ο Μάριος Πλωρίτης, το έργο είναι γραμμένο από ανθρώπους του θεάματος, με ήρωες ανθρώπους του θεάματος, γύρω από τη ζωή και τα πάθη των ανθρώπων του θεάματος και την πανάρχαιη «μάχη των φύλων».

«Είναι αλήθεια πως η γυναίκα περιμένει τον άντρα. Αλλά τον περιμένει όπως η αράχνη τη μύγα.»

George Bernard Shaw, Άνθρωπος και υπεράνθρωπος

Διαβάζοντας το κείμενο, είχα πολλές αφορμές να γελάσω και να φανταστώ επί σκηνής τον γλυκόπικρο αγώνα του χώρου μας για επιβίωση και την ασταμάτητη αγωνία για επιτυχία, που κάποιες στιγμές μοιάζει με μαύρη κωμωδία.

Οι δύο φαινομενικά αντίθετοι χαρακτήρες, η γυναικεία καρτερική και διεκδικητική φύση της ηρωίδας, η ανδρική αμηχανία απέναντι στη γυναικεία διαχείριση, το αιφνιδιαστικά τρελό χιούμορ που κάνει τη συνθήκη να μοιάζει έως και αστεία επικίνδυνη, ήταν τα εργαλεία μας – όλα φτιαγμένα με τρυφερότητα και τέχνη από τους δύο συγγραφείς και συναδέλφους μας ηθοποιούς, Renee Taylor και Joseph Bologna.

Δ. Μάριζας

Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Πετράλωνα

Τηλέφωνο: 2103428650

Προπώληση εισιτηρίων: more.com