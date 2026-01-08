Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση που γνώρισε την πρώτη του σεζόν, το «Φύγε… αν μπορείς» επιστρέφει δυναμικά με νέα σειρά παραστάσεων και μεταφέρεται πλέον στο Σάββατο, συνεχίζοντας το θεατρικό του ταξίδι με την ίδια ζεστασιά και το ίδιο τίμιο χιούμορ που το έκανε να ξεχωρίσει.

Το «Φύγε… αν μπορείς» είναι μια απολαυστική κωμωδία, ένα τρελό ρομάντζο που ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο και στη συγκίνηση. Η Λόρα και ο Βίτο —δυο πλάσματα του θεάματος, γεμάτα νευρώσεις, όνειρα, αδιέξοδα και τρυφερότητα— δίνουν ζωή σε ένα έργο που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπήσει και να αγαπηθεί …ακόμη κι αν πρέπει να κρατήσει κάποιον όμηρο για να το καταφέρει.

Μια κωμωδία επιδεξιότητας, έντασης και απροκάλυπτου ρομαντισμού, που χρόνια τώρα ταξιδεύει στο εξωτερικό και τώρα ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη.

Κείμενο: Joseph Bologna, Renee Taylor

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Μάριζας

Σκηνικά Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη

Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παίζουν:

Δημήτρης Μάριζας, Νατάσσα Χαϊδά

Μέρες & Ώρες παράστασης: Από 24 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο έως 4/4, στις 21:30

Διάρκεια παράστασης: 75’ χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Πετράλωνα

Τηλ.: 210 3428650

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική εισοδος: 16 ευρώ

Φοιτητικό :12 ευρώ

ΑΜΕΑ : 8 ευρώ

Ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων :10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Φύγε… αν μπορείς» είναι ο τίτλος που επιλέξαμε να δώσουμε στο «It had to be you» που πρωτοανέβηκε στο Broadway το 1981 με τίτλο βασισμένο στην πραγματική γνωριμία του ζευγαριού Ρενέ Τέιλορ και Τζόζεφ Μπολόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην εξαιρετική μετάφραση του ο Μάριος Πλωρίτης, το έργο είναι γραμμένο από ανθρώπους του θεάματος, με «ήρωες» ανθρώπους του θεάματος, γύρω από τη ζωή και τα πάθη των ανθρώπων του θεάματος και την πανάρχαιη «μάχη των φύλων».

“Είναι αλήθεια πως η γυναίκα περιμένει τον άντρα. Αλλά τον περιμένει όπως η αράχνη τη μύγα.” George Bernard Shaw Άνθρωπος και υπεράνθρωπος

Διαβάζοντας το κείμενο, είχα πολλές αφορμές για να γελάσω και να φανταστώ επι σκηνής να ζωντανεύει ο γλυκόπικρος αγώνας του χώρου μας για επιβίωση και η ασταμάτητη αγωνία του για επιτυχία, που μοιάζει κάποιες στιγμές με μαύρη κωμωδία.

Οι δύο φαινομενικά αντίθετοι χαρακτήρες, η γυναικεία καρτερική- διεκδικητική φύση της ηρωίδας , η ανδρική αμηχανία στην αξεπέραστη γυναικεία διαχείριση, το αιφνιδιαστικά τρελό χιούμορ, που κάνει τη συνθήκη να μοιάζει έως και αστεία επικίνδυνη, ήταν τα εργαλεία μας, που με τόση ερωτική τρυφερότητα, με τόση τέχνη συνέθεσαν οι δυο συγγραφείς και συνάδελφοι μας ηθοποιοί Renee Taylor και Joseph Bologna.

Δ.Μάριζας