Η παράσταση-ντοκουμέντο «Για Τρία Ψυγεία και Ένα Πλυντήριο» έρχεται στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία της Κυριακής Μήτσου, για οκτώ μόνο παραστάσεις. Το έργο φωτίζει ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, γύρω από χιλιάδες παιδιά που δόθηκαν για υιοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Η ιστορία πίσω από την παράσταση

Η παράσταση βασίζεται στην επί 14 χρόνια και ακόμη εν εξελίξει ακαδημαϊκή έρευνα της καθηγήτριας Gonda Van Steen του King’s College London. Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, περισσότεροι από 4.000 Έλληνες και Ελληνίδες που ήταν παιδιά εκείνη την περίοδο δόθηκαν για υιοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικογένειες που χωρίστηκαν, οι μητέρες που συνέχισαν να αναζητούν τα παιδιά τους και οι ενήλικες που ακόμη και σήμερα αναζητούν στοιχεία για την καταγωγή τους.

Στη σκηνή συναντώνται η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Κουκουράκης, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, η Κυριακή Μήτσου, η Νεφέλη Παπαδερού, η Ειρήνη Λαμπράκη, η Δέσποινα Λάβδα, ο Vic Holt και ο Nick Morrison Baker. Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση έχει και η ίδια η Gonda Van Steen, ενώ συμμετέχουν επίσης άνθρωποι που υπήρξαν υιοθετημένα παιδιά αυτής της ιστορίας, δίνοντας στη σκηνική αφήγηση τη διάσταση της ζωντανής μαρτυρίας.

Το έργο παρουσιάζεται σε τρεις γλώσσες — ελληνικά, αγγλικά και ολλανδικά — και αντλεί το υλικό του από πραγματικές μαρτυρίες, αρχειακές πηγές και ιστορικά τεκμήρια. Η παράσταση εξετάζει ζητήματα ταυτότητας, συλλογικής μνήμης, τραύματος, κοινωνικής αδικίας, αλλά και την εκμετάλλευση των γυναικών και των κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Κυριακή Μήτσου

Δραματουργία – Θεατρική μεταφορά: Κυριακή Μήτσου, Ρομίνα Σπυράκη, Ρενάτα Σωφρονά

Ιστορική έρευνα: Καθ. Gonda Van Steen

Υπεύθυνη σκηνής: Jasmine Newton-Rae

Υπεύθυνη κίνησης: Ralitza Vladimirova

Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη

Μουσική σύνθεση: Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ρομίνα Σπυράκη, Ρενάτα Σωφρονά

Κινηματογράφηση – Μοντάζ: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Επιμέλεια κοστουμιών: Ραχήλ Ελευθερίου

Βοηθός σχεδιασμού κοστουμιών: Πόπη Λίμπερος

Σύμβουλος κινηματογραφικών κοστουμιών: Χαρά Γεωργιάδου

Βίντεο προώθησης: Σπύρος Κιτσινέλης, Αινείας Μπαμπούλης, Ευαγγελία Ρουμελιώτη

Φωτογραφίες αφίσας – προωθητικού υλικού: Ευαγγελία Ρουμελιώτη

Χειρισμός ήχου – προβολών: Jacob Hirschkorn

Χειρισμός υπέρτιτλων: Ρομίνα Σπυράκη, Ρενάτα Σωφρονά

Μακιγιάζ video: Ράνια Συρτσάκου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρούλα Λώλη

Τραγούδι «Lucky Girl»: Ulrika Skogby

Παίζουν

Επί σκηνής: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Κουκουράκης, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Κυριακή Μήτσου, Νεφέλη Παπαδερού, Ειρήνη Λαμπράκη, Δέσποινα Λάβδα, Vic Holt, Nick Morrison Baker και η καθηγήτρια Gonda Van Steen.

Κινηματογραφική προβολή: Γιάννης Νταλιάνης, Υβόννη Μαλτέζου, Σπύρος Μπιμπίλας, Ρομίνα Σπυράκη, Ρενάτα Σωφρονά

Ειδική εμφάνιση: Μαίρη Καρδαρά, Στεφανία Πάζολες, Χρυσούλα Σκύρλα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Μαρίνα και Χρυσούλα

Συμμετέχει η Χορωδία των Φωνών της Κοινότητας Υιοθεσίας.

Έναρξη παραστάσεων: 6 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: 8 συνολικά

Θέατρο Ολύμπια

Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα

Προπώληση: ticketplus.gr

Τηλεφωνικά: 210 881 7072