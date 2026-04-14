Αμίλητο νερό ή λάλον ύδωρ, καθαγιασμένο ή καταραμένο, απρόσιτο και σπάνιο ή ορμητικό και επικίνδυνο, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μέρος της καθημερινής μαγείας της ύπαρξής μας.

Το Watersong είναι μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, για τη ζωή και το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό. Τραγούδια για τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα δάκρυα, τις σταγόνες, για το νερό στο σώμα, για το σώμα στο νερό, το σώμα μας.

Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά, από διάφορες χώρες, φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του, για τη ζωή που μπορεί να δώσει και να στερήσει.

Μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera en Salonico, η Τυνήσια Λάμια Μπεντίουι φέρνει τον κόσμο της ερήμου με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής της.

Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο συνοδεύουν τις φωνές, συνδυάζοντας το παραδοσιακό στοιχείο με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Η συναυλία που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου το 2020, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και βασίζεται στο ομότιτλο πέμπτο άλμπουμ της Σαβίνας Γιαννάτου και των Primavera en Salonico στην ECM.

Τετάρτη 6/5/2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ΓΕΦΥΡΕΣ

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Εισιτήρια: 210 7282333

Προπώληση: megaron.gr