Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς, για τέσσερις ακόμη συναντήσεις με το αγαπημένο του κοινό.

Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο αλλεπάλληλες sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτά μας ξανά σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια από «όλη τη ζωή του»…

Οι προηγούμενες συναυλίες του στον Παλλάς άφησαν ανεξήγητο το αποτύπωμά τους, βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αλήθεια και μια μοναδική επικοινωνία με το κοινό που τραγουδούσε και συγκινούνταν μαζί του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική – μια αληθινή γιορτή της μουσικής και του έρωτα.

Με αποσκευές τα τραγούδια πενήντα έξι χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας, θα ερωτευτούμε, θα νοσταλγούμε αλλά και θα γλεντήσουμε με τα διαχρονικά νησιώτικα που όλοι αγαπήσαμε.

Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Νοεμβρίου

και Τρίτη 9 & Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης 21:00

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5 – Αθήνα

Προπώληση: more.com

Τηλεφωνικά 2109213310