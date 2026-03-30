Ο Γιώργος Δρούγκας μόλις κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο “Τα βήματα“, λίγο καιρό μετά τη διάκρισή του ανάμεσα στους 28 της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου.

Σε αυτή τη φρέσκια δισκογραφική του δουλειά, μπλέκουν αρμονικά, μπλουζ, τζαζ και έντεχνο, δημιουργώντας ένα χορευτικά ερωτικό τραγούδι που μιλά για την ικανότητα του έρωτα να παγώσει τον χρόνο.

“Τα βήματα” μεταφέρουν τον ακροατή σε έναν κόσμο όπου δύο ερωτευμένοι μπορούν να ζήσουν το όνειρο ανενόχλητοι και «απομονωμένοι» ο ένας στον άλλον.

Το σαξόφωνο, το κοντραμπάσο και η εξωτική μαρίμπα έχουν κεντρικό ρόλο στον παιχνιδιάρικο τόνο που κυριαρχεί στη μουσική και συνοδεύει τους στίχους.

Σε μια εποχή που η μουσική δημιουργία γίνεται όλο και πιο μοναχική, μαζευτήκαμε άνθρωποι με κοινό πάθος και ως ομάδα, συλλέξαμε βήμα βήμα όλα “Τα βήματα”.

Γ.Δ.

Το single είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Formiggart.

Στην εκτέλεση του τραγουδιού έχουν συνδράμει σπουδαίοι μουσικοί:

Κώστας Αρσένης στο κοντραμπάσο,

Παναγιώτα Ντίνου στην μαρίμπα,

Θάνος Λούκος στο άλτο σαξόφωνο,

Ωρίων Μουτσόπουλος στα τύμπανα και

Αργύρης Καραγγελής στο πιάνο και τα πλήκτρα.

Τη μουσική παραγωγή του τραγουδιού επιμελήθηκε ο Μανώλης Λιανής.

Βίντεο – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κουρτάκη και Ερμής Μουτσόπουλος

Artwork εξωφύλλου: Κατερίνα Ιωάννα Καραγιαννοπούλου.

Μείναμε μόνοι σε μια πόλη ερειπωμένη

Μόνο εμείς και δύο πουλιά που φτερουγίζουν

Κι αν δεν ξέρω πώς με βρήκες ή πώς ήρθα

Θα πω είν’ της μοίρας τα σχοινιά που μας ορίζουν

Θα σε πάρω να χορέψουμε το βράδυ

Τα βήματα με σιγουριά να ακολουθείς

Κι αν μπορέσω να σου κλέψω ένα χάδι

Θα μαρτυρά πως είμαι αυτό που ποθείς

Πέρασαν μήνες σε αυτή την πόλη που όλα σωπαίνουν

Και τα φανάρια αναβοσβήνουν μανιασμένα

Κι αν μια μέρα σταματήσω να χορεύω

Κούρδισέ με να ξαναρχίσω παθιασμένα

Κλεισ’ τα μάτια σου και κράτα μου το χέρι

Να πλανευτούμε στης αγάπης τα στενά

Δε γνωρίζω ο καιρός τι θα μας φέρει

Μείνε εδώ τώρα ο χορός ξεκινά

Θα σε πάρω να χορέψουμε το βράδυ

Τα βήματα με σιγουριά να ακολουθείς

Κι αν μπορέσω να σου κλέψω ένα χάδι

Θα μαρτυρά πως είμαι αυτό που ποθείς