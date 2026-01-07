Ο νέος τραγουδοποιός Γιώργος Γκέκας, μετά από την κυκλοφορία του δίσκου «Millέnniaλ», παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο «Άνθισα», που κυκλοφορεί ψηφιακά και σε όλες τις πλατφόρμες, από την Orchard.

Το «Άνθισα» αποτελεί ηχητικό προπομπό του επερχόμενου δίσκου του Γιώργου Γκέκα, μια ρομαντική ηλεκτρονική pop ιστορία, γεννημένη από την ανάγκη για εξωστρέφεια και beat. Είναι ένα Αθηναϊκό storytelling με φόντο την οδό Ασκληπιού, την Καλλιδρομίου, τον έρωτα και την μποέμ μορφή του.

Tο video loop του single «Άνθισα», που διατίθεται στο YouTube, νοηματικά είναι εμπνευσμένο από τον αινιγματικό πίνακα του σουρεαλιστή ζωγράφου René Magritte, με τίτλο «Le fils de l’ homme». Το μυστήριο του έρωτα, η κρυφή πραγματικότητα πίσω από όσα κοινότοπα κοιτάζουμε.

Οι λέξεις έβγαιναν σχεδόν αβίαστα, οι στίχοι υπήρχαν εκεί, πολύ πριν ακουμπήσει το μολύβι στην λευκή σελίδα. Ερωτευόμαστε γιατί είναι ζωτικής σημασίας, τρόπος ζωής και άμυνα στο γκρι της καθημερινότητας. Το έχουμε ήδη πει στον εαυτό μας, πριν εμφανιστεί.

Μια γλυκιά φωνή, μια ματιά ενός κοριτσιού της Αθήνας, που ήρθε από την επαρχία για σπουδές και μένει στην οδό Ασκληπιού. Οι πορτοκαλί τέντες της λαϊκής στην Καλλιδρομίου, που βρίθουν από νοσταλγία, η Αρλέτα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ, τα χαμένα μπιστρό και ζαχαροπλαστεία, και οι δημόσιες ιστορίες της πρωτεύουσας που ταιριάζει αλλιώτικα, σε πολλούς κατατρεγμένους του Αττικού έρωτα.

Την παραγωγή και ενορχήστρωση του «Άνθισα» ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Σπύρος Μοσχούτης.

Βιολιά έπαιξε ο Γιάννης Κονταράτος.

Την ηχογράφηση και την μίξη επιμελήθηκε ο Δημήτρης Δημητριάδης

Στίχοι | Μουσική: Γιώργος Γκέκας

Παραγωγή και Ενορχήστρωση: Σπύρος Μοσχούτης

Ηχογράφηση και Μίξη: Δημήτρης Δημητριάδης

Mastering: Ανέστης Ψαραδάκος

Βιολιά: Γιάννης Κονταράτος

Φωνητικά: Χριστίνα Σαμαρά

Τραγούδι: Γιώργος Γκέκας

Credits Συντελεστών Video

Loop Video: Μαρίνα Λαοπούλου

Φωτογραφίες: Ανδρέας Ασωνίτης, LeShort

Single artwork: Μαρίνα Λαοπούλου

Κυκλοφορεί ψηφιακά από την Orchard

Release Manager: Κωνσταντίνος Αδάμ

Γλυκιά φωνή, δική σου, κελαηδάει στο κέντρο

Είμαι σε δάσος αστικό, κι εγώ κοιτώ το δέντρο

Φτιάχνω excel ρομαντικό, για να μου πει το μέλλον

Και χάνω τη στιγμή μαζί σου, που θα σου πω σε θέλω

Αγάπη μου, πως χάρηκα που σ’ ένιωσα και ντράπηκα

Για χάρη σου, αισθάνθηκα μικρό παιδί και άνθισα

και άνθισα

Απ’ της Αρλέτας το γλυπτό ως την Ασκληπιού, βαδίζω

Και όμως ποτέ ένα μπιστρό αληθινό, δεν αντικρύζω

Τον Κωνσταντίνου ευθυτενή και σκεπτικό, σαν δω δακρύζω

Φτωχή Ελλάς, προφιτερόλ, μα και Ευρώπες δεν γνωρίζω

Αγάπη μου, πως χάρηκα που σ’ ένιωσα και ντράπηκα

Για χάρη σου, αισθάνθηκα μικρό παιδί και άνθισα

και άνθισα

Ψάχνω να βρω τελεία, στη ζωή μου να ηρεμήσω

Στον κόσμο σου τον μαγικό, μέσα εκεί θέλω να ζήσω

Νιώθω παιδί, ένας έφηβος που αμάρτησα μαζί σου

Όσα σου έγραψα εδώ θα σου τα ξαναπώ, κοιμήσου

Αγάπη μου, πως χάρηκα που σ’ ένιωσα και ντράπηκα

Για χάρη σου, αισθάνθηκα μικρό παιδί και άνθισα

και άνθισα και άνθισα

Σχετικά με τον Γιώργο Γκέκα

Ο Γιώργος Γκέκας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην παραθαλάσσια πόλη της Ναυπάκτου, και είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός. Αγαπά το ρεμπέτικο και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίμη Πλέσσα, τους Doors και τον garage rock ήχο, ευρύτερα.

Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στην λαϊκή μουσικολογία στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία» του Τμήματος Ανθρωπιστικών σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και έχει επίσης σπουδές στην Μουσική Τεχνολογία.

Στα εφηβικά του χρόνια έπαιζε με διάφορα γκρουπ, κυρίως εναλλακτικό ροκ, κάνοντας live σε μικρά τοπικά μπαρ. Αποκορύφωμα, τότε, αποτέλεσε η συμμετοχή με το γκρουπ του «English Handmade Must», στο Schoolwave Festival, το 2006 και 2007. Είναι ενεργός στη δισκογραφία από το 2013, ως συνθέτης δημοφιλών (pop) τραγουδιών και έχει συμμετάσχει με το τραγούδι του «One last kiss» στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2013, αποσπώντας την δεύτερη θέση.

Έχει μακρά συνεργασία με την τζαζ pop ερμηνεύτρια Θωμαή Απέργη, καθώς και με τον ερμηνευτή τζαζ και ελαφράς μουσικής Αδάμ Τσαρούχη.

Το 2014 κυκλοφόρησε, ως αυτοέκδοση, το πρώτο του προσωπικό digital EP. Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο LP album με τίτλο «Millέnniaλ», με δέκα αυτοβιογραφικά δικά του τραγούδια, σε στίχο και μουσική και με τη συμμετοχή-ερμηνεία του ομότεχνου του Σπύρου Γραμμένου. Αυτή την περίοδο προετοιμάζει τα τραγούδια που θα συνθέσουν το δεύτερο προσωπικό LP. Παράλληλα με το trio σχήμα του εμφανίζεται κυρίως σε μικρούς χώρους, στο κέντρο της Αθήνας.