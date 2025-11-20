Ο Γιώργος Μαρής, ερμηνεύει το καταπληκτικό αυτό single, στο οποίο υπογράφει ο ίδιος την μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο και τη Νικόλ Παντελή.

Η «διαχρονική» Λουκρητία ποτέ δεν παίρνει αυτό που επιθυμεί. Το τραγούδι έχει την ικανότητα να σε παρασύρει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο απρόοπτα και να σου διδάξει πως καμιά φορά η ανατροπή των προσδοκιών μπορεί να είναι …μοιραία. Η «Λουκρητία» είναι ένα τραγούδι που ο δημιουργός- ερμηνευτής, το εμπνεύστηκε στην Πάφο της Κύπρου πριν 10 χρόνια γοητευμένος από την δουλειά του Αρκά.

Πόσες φορές το χιούμορ του Αρκά μας έχει σώσει και πόσες ακόμη στάθηκε αφορμή για έντονο κοινωνικό, ηθικό, προσωπικό προβληματισμό; Σίγουρα αρκετές… Εδώ, αυτό το χιούμορ συναντά την τέχνη και μέσα από το πάντρεμα με τη μουσική, το αποτέλεσμα γίνεται απολαυστικό.

Ερμηνεία: Γιώργος Μαρής

Φωνητικά: Νικόλ Παντελή

Στίχοι: Γιώργος Μαρής, Νικόλ Παντελή

Συνθέτης: Γιώργος Μαρής

Ενορχήστρωση: Στέλιος Μακρυπλίδης

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group.

Η Λουκρητία, η Λουκρητία, η Λουκρητία του Αρκά

Είναι μια γάτα, παιχνιδιάρα, κοιμάται στα σκαλιά

Έχει ένα φίλο τον Καστράτο, ευνουχισμένο φιλόσοφο χοντρό

Κι όλη την ώρα τον πλησιάζει να της κάτσει το μωρό

Ε ε ε ε ε Λουκρητία διαχρονική

Ποτέ δεν θα, δεν θα το πάρεις το γατί

Ζουν σ’ ένα σπίτι μιας χήρας χοντρής

Δουλειές δεν κάνει, μόνο κοιμάται, και τρώει ολημερίς

Είναι μια ντίβα, φοράει Πράντα, και πότε πότε το χρυσό γυαλί

Σαν πριμαντόνα, που περπατάει, στο κόκκινο χαλί

Ε ε ε ε ε Λουκρητία διαχρονική

Ποτέ δεν θα, δεν θα το πάρεις το γατί

Το καλοκαίρι, φεύγει ταξίδια, με τον Καστράτο πάει διακοπές

Με γκομενάκια παίζει παιχνίδια, μα δεν ακούει ένα Yes

Ε ε ε ε ε Λουκρητία διαχρονική

Ποτέ δεν θα, δεν θα το πάρεις το γατί

———————————–

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαρή

Ο Γιώργος Μαρής με καταγωγή από την Κρήτη, μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια στην Ρόδο. Πρώτα έμαθε νότες και μετά διαίρεση από τον παππού του Μιχαήλ Μαλωίνα. Ακολούθως, υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της φιλαρμονικής «Καλυθιών Ρόδου» η οποία είχε και συνεχίζει να έχει αρχιμουσικό τον μεγάλο δάσκαλο Γεώργιο Μαλωινα. Στην ηλικία των 15 χρόνων γνώρισε για πρώτη φορά τα τραγούδια των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Έκτοτε, έμαθε κιθάρα και άρχισε να σκαρφίζεται τα δικά του τραγούδια, ως ένα τρόπο για να γιατρέψει την ψυχή του. Εδώ και τριάντα χρόνια γράφει πολιτικά, ερωτικά, σατιρικά αλλά και τραγούδια καθημερινών ιστοριών. Τα τραγούδια, οι μουσικές και οι στίχοι, εμφανίζονται μπροστά του κατακλυσμιαία.