Η Giusy Ferreri επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο «Vuoto Cosmico», συνεχίζοντας τη νέα δημιουργική διαδρομή που ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς στο πλευρό του παραγωγού Michele Canova Iorfida.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου σε ραδιόφωνα και ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ την ίδια ημέρα έκανε πρεμιέρα και το επίσημο music video. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία Ferreri και Canova μέσα στο 2026, μετά το «Musica Classica», που είχε ανοίξει αυτή τη νέα περίοδο τον Ιανουάριο.

Το κενό που μένει όταν μια σχέση τελειώνει

Στο «Vuoto Cosmico», η Giusy Ferreri τραγουδά για μια σχέση που έχει ήδη διαλυθεί, αλλά εξακολουθεί να αφήνει πίσω της ένα κενό δυσανάλογο με όσα οι δύο άνθρωποι προσπαθούν να πουν στον εαυτό τους.

Οι στίχοι δεν παρουσιάζουν έναν ξεκάθαρο «ένοχο». Υπάρχουν ψέματα και από τις δύο πλευρές, αμφιβολίες για το τι πραγματικά ένιωθαν, αλλά και η σκιά ενός τρίτου προσώπου. Πίσω όμως από τις αντιφάσεις παραμένει μια πολύ πιο απλή παραδοχή: παρά το τέλος, ο άλλος εξακολουθεί να μοιάζει αναντικατάστατος και η απουσία του αφήνει πίσω της αυτό το «κοσμικό κενό» του τίτλου.

Η χαρακτηριστική, ελαφρώς τραχιά φωνή της Ferreri ταιριάζει σε αυτή τη συναισθηματική αστάθεια, καθώς το τραγούδι κινείται ανάμεσα στην απογοήτευση, την ειρωνεία και στην ομολογία ότι ο δεσμός δεν έχει σβήσει όσο εύκολα θα ήθελαν οι πρωταγωνιστές του.

Η συνεργασία με τον Michele Canova συνεχίζεται

Το «Vuoto Cosmico» φέρει τις υπογραφές των Michele Canova Iorfida, Vincenzo Colella, Flabio Strabbioli και Francesco Lovisetto.

Την παραγωγή, την υλοποίηση και τη μίξη ανέλαβε ο Michele “Canova” Iorfida στο Kaneepa Studio του Μιλάνου, συνεχίζοντας τη συνεργασία που είχε ξεκινήσει με το «Musica Classica».

Η συγκεκριμένη σύμπραξη φαίνεται πλέον να αποκτά χαρακτήρα σταθερής δημιουργικής πορείας και όχι μιας μεμονωμένης συνεργασίας. Για τη Ferreri σηματοδοτεί παράλληλα την επιστροφή στην προσωπική της δισκογραφία, έπειτα από το παράλληλο ταξίδι της με τους Bloom, το alternative rock project που δημιούργησε μαζί με τους Roberta Raschellà, Max Zanotti και Alessandro Ducoli.

Το νέο τραγούδι δεν έχει συνδεθεί μέχρι στιγμής με την ανακοίνωση κάποιου επερχόμενου album, οπότε προς το παρόν λειτουργεί ως αυτόνομο επόμενο βήμα αυτής της νέας φάσης.

Ένα video μέσα σε μια έπαυλη «παγωμένη» στον χρόνο

Το «Vuoto Cosmico» συνοδεύεται από music video σε σκηνοθεσία του Vonjako – Andrea Jako Giacomini, γυρισμένο στη Villa Reale, στην περιοχή Cassolnovo, και συγκεκριμένα στην Casa e Tenuta Perego.

Η επιλογή του χώρου έχει τη δική της κινηματογραφική ιστορία: στην ίδια έπαυλη είχε γυριστεί το 1969 η ταινία «La Donna Invisibile», βασισμένη σε έργο του Alberto Moravia.

Στο νέο clip, η Giusy Ferreri κινείται μέσα σε ένα σπίτι που μοιάζει να έχει μείνει μετέωρο στον χρόνο. Η αίσθηση αυτή ταιριάζει με τον συναισθηματικό κόσμο του τραγουδιού: μια σχέση έχει τελειώσει, όμως τα ίχνη της παραμένουν στους χώρους, στις αναμνήσεις και σε όσα δεν έχουν πραγματικά λυθεί.

Μια χρονιά που ανοίγει και προς τη λογοτεχνία

Το 2026 δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική για τη Giusy Ferreri.

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει το ντεμπούτο της και ως συγγραφέας με το μυθιστόρημα «Le Voci Interrotte», ένα noir που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Solferino.

Ανάμεσα λοιπόν στη νέα συνεργασία με τον Canova, την παράλληλη rock εμπειρία των Bloom και το πρώτο της βήμα στη λογοτεχνία, το «Vuoto Cosmico» βρίσκει τη Giusy Ferreri σε μια περίοδο όπου φαίνεται περισσότερο πρόθυμη από ποτέ να δοκιμάσει διαφορετικές κατευθύνσεις χωρίς να αποχωρίζεται την ιδιαίτερη φωνητική ταυτότητα που την έκανε αναγνωρίσιμη.