Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων μας περιμένει φέτος στο Christmas Theater. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

Όπως εξηγεί: «Πριν από λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν μουσική πριν καλά καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις…»

Η συναυλία – γιορτή στο Christmas Theater περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».

Παράλληλα ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα παρουσιάσει και την αγαπημένη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Τρία Γράμματα από το Σεράγεβο» και περιέχει έναν ύμνο για την γενέθλια πόλη του συνθέτη. Μωσαϊκό από Χριστιανούς Εβραίους και Μουσουλμάνους πριν από τον πόλεμο του ΄90, το Σεράγεβο είχε την ποικιλία και την ανοιχτή ματιά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που είχε να δώσει πολλά στα πιο ανήσυχα παιδιά της. Αυτή είναι και η αφετηρία του Three Letters from Serajevo.

Η πρώτη επαγγελματική επαφή του Μπρέγκοβιτς με τη μουσική ήταν μέσω του συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη και μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme (Λευκό Κουμπί). Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έμελλε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν το συγκρότημα άρχισε να διαλύεται, εκείνος στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες. Το στυλ του επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική των Ρομά, ενώ διατήρησε και πολλά από τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. Τις πιο γνωστές δουλειές του αποτελούν η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα, Ο Καιρός των Τσιγγάνων, Underground στο οποίο συνεργάστηκε και με την Σεζάρια Εβόρα και το Arizona Dream στην οποία συνεργάστηκε με τον Iggy Pop καθώς και για την ταινία Βασίλισσα Μαργκό του Πατρίκ Σερό, ωστόσο έχει γράψει μουσική για πάνω από 30 ταινίες.

Ο Μπρέγκοβιτς συνεργάστηκε με διάφορους γνωστούς καλλιτέχνες των Βαλκανίων, ανάμεσα στους οποίους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ο Γιώργος Νταλάρας αλλά και η μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεζέν Ακσού.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα…»

Η μουσική των Βαλκανίων έρχεται στο Christmas Theater. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την Ελλάδα και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη χώρα μας ετοιμάζοντας μια γιορτή γεμάτη αγάπη. Όπως λέει: «Θα ήθελα να σας πω κάτι. Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεννηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα για να παραπονεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την ιστορία σας, το φως, τη θάλασσα. Και μόνο το άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου και αν είσαι…»

Μαζί του θα έχει 11 μουσικούς και συντελεστές, όπως πάντα τη μπάντα του, The Wedding and Funeral Band.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:30

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 137

Εισιτήρια: από16€

Προπώληση: more.com