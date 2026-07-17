Η Gracie Abrams κυκλοφορεί το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της, «Daughter from Hell», παρουσιάζοντας μια πιο σκοτεινή, εσωτερική αλλά και ηχητικά διευρυμένη πλευρά της δημιουργικής της ταυτότητας.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε σήμερα 17 Ιουλίου 2026 από την Interscope Records, δύο χρόνια μετά το «The Secret of Us», το άλμπουμ που έφερε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργό σε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές κοινό. Το «Daughter from Hell» περιλαμβάνει 16 τραγούδια, ανάμεσά τους τα ήδη γνωστά «Hit the Wall» και «Look at My Life».

Μια επιστροφή στις δυσκολότερες πλευρές του εαυτού της

Στο «Daughter from Hell», η Gracie Abrams απομακρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις ιστορίες ενός συγκεκριμένου έρωτα και στρέφει το βλέμμα προς τον εαυτό της, την οικογένειά της, την ενηλικίωση και τις συνέπειες μιας απότομης ανόδου στη δημοσιότητα.

Η ίδια έχει περιγράψει το άλμπουμ ως μια εικόνα όλων των διαφορετικών πλευρών της και ως καταγραφή ενός ανθρώπου που εξακολουθεί να εξελίσσεται. Τα τραγούδια δημιουργούν ένα πορτρέτο της κοπέλας που υπήρξε, των ανθρώπων που πλήγωσε, των φόβων που εξακολουθεί να κουβαλά και της γυναίκας που προσπαθεί να γίνει σήμερα.

Ο τίτλος δεν χρησιμοποιείται μόνο για να προκαλέσει ή για να δώσει στον δίσκο μια περισσότερο σκοτεινή αισθητική. Συνδέεται άμεσα με τη σχέση της Abrams με τη μητέρα της και με τον τρόπο που η ίδια θυμάται τη συμπεριφορά της κατά την εφηβεία.

Η δημιουργός έχει παραδεχθεί ότι το ομώνυμο τραγούδι τής επέτρεψε να μιλήσει για εκείνη την περίοδο με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όχι απλώς μέσα από ακόμη μία απολογία προς τη μητέρα της, αλλά εξετάζοντας τι συνέβαινε και στις δύο πλευρές μιας δύσκολης σχέσης ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Σήμερα περιγράφει τη μητέρα της ως έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της ζωής της, όμως η σχέση αυτή χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια για να φτάσει στη σημερινή της μορφή.

Το «Daughter from Hell» δεν είναι μόνο ένας οικογενειακός απολογισμός

Η οικογενειακή σχέση αποτελεί σημαντικό κομμάτι του δίσκου, αλλά δεν είναι το μοναδικό του θέμα. Στα 16 τραγούδια εμφανίζονται επανειλημμένα εικόνες από μαχαίρια, πληγές, αίμα, συγκρούσεις και διαφορετικές μορφές μιας προσωπικής «κόλασης».

Οι εικόνες αυτές λειτουργούν κυρίως ως μεταφορές για τον συναισθηματικό πόνο, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, την ανασφάλεια και την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει μέσα του κάτι που τον πληγώνει ακόμη και όταν εξωτερικά όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά.

Στο «The Knife», για παράδειγμα, η Gracie Abrams εξετάζει τη δική της έλξη προς τον κίνδυνο και τις επιλογές που γνωρίζει ότι μπορεί να την πληγώσουν. Το τραγούδι ξεκινά σαν μια συγκρατημένη μπαλάντα με πιάνο και σταδιακά μεταμορφώνεται με τύμπανα, ηλεκτρικές κιθάρες και ορχήστρα 21 μουσικών, αποτυπώνοντας μουσικά την ένταση που συσσωρεύεται μέσα στους στίχους.

Το «Death Wish» κινείται γύρω από μια σχέση που έχει ήδη τραυματιστεί, ενώ το «Sober» χρησιμοποιεί την «κόλαση» περισσότερο ως κατηγορία και ως περιγραφή μιας κατάστασης από την οποία κάποιος προσπαθεί να απελευθερωθεί.

Η στιγμή που η επιτυχία αρχίζει να βαραίνει

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του νέου άλμπουμ είναι το «Look at My Life». Το τραγούδι δεν παρουσιάζει τη μεγάλη επιτυχία σαν μια απλή επιβεβαίωση ότι όλα τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα.

Η Abrams μιλά για την ψυχική πίεση, την αποσύνδεση από την πραγματικότητα και την παράξενη εμπειρία του να παρακολουθεί τη ζωή της να αλλάζει με ταχύτητα που η ίδια δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Η παραγωγή, στην οποία συμμετέχει ο Dan Nigro, έχει περισσότερο νευρικό και γρήγορο χαρακτήρα, μεταφέροντας την αίσθηση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να προλάβει όσα συμβαίνουν γύρω του.

Το «Hit the Wall», που άνοιξε πρώτο τη νέα δισκογραφική περίοδο, γεννήθηκε μέσα από μια αντίστοιχη ανάγκη εκτόνωσης. Η Abrams το έχει περιγράψει ως έναν τρόπο να μετατρέψει δύσκολα και σκοτεινά συναισθήματα σε κάτι δημιουργικό, επιστρέφοντας στην αμεσότητα με την οποία έγραφε όταν ήταν μικρότερη.

Η επιτυχία του «The Secret of Us», οι μεγάλες περιοδείες και η ξαφνική μετάβαση από μικρότερους χώρους σε αρένες δεν αντιμετωπίζονται επομένως μόνο ως επαγγελματικός θρίαμβος. Γίνονται μέρος ενός προσωπικού προβληματισμού για το ποιος παραμένει ένας άνθρωπος όταν η δημόσια εικόνα του μεγαλώνει ταχύτερα από την εσωτερική του βεβαιότητα.

Ο Aaron Dessner και ένας μεγαλύτερος ηχητικός κόσμος

Στον πυρήνα του «Daughter from Hell» παραμένει η συνεργασία της Gracie Abrams με τον Aaron Dessner, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση και στην παραγωγή μεγάλου μέρους του δίσκου.

Η μουσική διατηρεί την εσωτερικότητα, τις ακουστικές κιθάρες, το πιάνο και τη χαμηλόφωνη ερμηνεία που χαρακτηρίζουν τη δημιουργό. Αυτή τη φορά, όμως, οι ενορχηστρώσεις είναι βαθύτερες και περισσότερο κινηματογραφικές, δημιουργημένες ώστε τα τραγούδια να μπορούν να σταθούν και στους πολύ μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους όπου εμφανίζεται πλέον.

Στο άλμπουμ συναντάμε επίσης δεύτερα φωνητικά από τον Justin Vernon των Bon Iver, μεταξύ άλλων στο «Broke My Heart», ενώ ο Marcus Mumford συμμετέχει στο «What If It’s Right?». Η Audrey Hobert συνυπογράφει το περισσότερο ανάλαφρο «Minibar», ενώ ο Paul Mescal συμμετείχε στη σύνθεση του «Imaginary Friend».

Οι συνεργασίες δεν μετατρέπουν τον δίσκο σε μια συλλογή εντυπωσιακών ονομάτων. Παραμένουν ενταγμένες στον προσωπικό κόσμο της Abrams, προσθέτοντας διαφορετικές αποχρώσεις σε ένα έργο που βασίζεται κυρίως στη δική της εξομολογητική γραφή.

Η Gracie Abrams ανάμεσα σε αυτό που υπήρξε και σε αυτό που γίνεται

Το «Daughter from Hell» φτάνει σε μια στιγμή κατά την οποία η Gracie Abrams έχει ήδη ξεπεράσει την εικόνα της ανερχόμενης τραγουδοποιού που παρουσίαζε χαμηλόφωνα τραγούδια μέσα από το δωμάτιό της.

Μετά το «Good Riddance» και τη μεγάλη επιτυχία του «The Secret of Us», η νέα της δουλειά δεν προσπαθεί απλώς να επαναλάβει τις ίδιες συνταγές. Επιστρέφει στην εσωτερικότητα των πρώτων τραγουδιών της, αλλά την τοποθετεί μέσα σε μεγαλύτερες παραγωγές και σε θεματικές που αφορούν πλέον όχι μόνο τον έρωτα, αλλά την οικογένεια, την ευθύνη, την ψυχική εξάντληση και την ανάγκη να συμφιλιωθεί με διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της.

Ο δίσκος περιλαμβάνει κατά σειρά τα «Hit the Wall», «Death Wish», «The Knife», «Daughter from Hell», «Look at My Life», «Good Reason», «Men Like You», «Sober», «Broke My Heart», «Mews», «Minibar», «Imaginary Friend», «Afflictions», «Humming», «What If It’s Right?» και «Cold Goodbyes».

Με το «Daughter from Hell», η Gracie Abrams δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει ξεφύγει οριστικά από όσα την πλήγωσαν ή ότι έχει βρει όλες τις απαντήσεις.

Καταγράφει περισσότερο τη δύσκολη ενδιάμεση κατάσταση: τη στιγμή που ένας άνθρωπος μπορεί να κοιτάξει το παρελθόν του χωρίς να το δικαιολογεί, να αναγνωρίσει τα λάθη του χωρίς να ορίζεται αποκλειστικά από αυτά και να συνεχίσει να εξελίσσεται χωρίς να γνωρίζει ακόμη ποια θα είναι η τελική του μορφή.