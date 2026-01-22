Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Will (Paul Mescal) γνωρίζει και ερωτεύεται μια παράξενη κοπέλα, την Agnes (Jessie Buckley). Γρήγορα παντρεύονται και κάνουν οικογένεια, αλλά εκείνος αφήνει το σπίτι τους στο Stratford προκειμένου να κυνηγήσει μια καριέρα στο Λονδίνο. Οι ζωές τους θα σημαδευτούν από μια συγκλονιστική και αιφνίδια απώλεια…

Η βραβευμένη με Oscar Chloé Zhao σκηνοθετεί και συνυπογράφει, με την συγγραφέα του ομώνυμου μυθιστορήματος, Maggie O’Farrell, το σενάριο στον «Άμνετ» (“Hamnet”). Η ταινία απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και η εξαιρετική Buckley το αντίστοιχο βραβείο για Α΄ Γυναικείο Ρόλο. Το έργο αποτελεί μια διαφορετική βιογραφική ματιά πάνω στον William Shakespeare, την οικογένειά του, αλλά και τον «Άμλετ», την κορυφαία, πυρηνικά υπαρξιακή δημιουργία του, η οποία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και εξερεύνησης για την ανθρώπινη φύση. Ο ίδιος ο Άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Φύσης, και η σχέση του με το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του φιλμ και η Zhao κινηματογραφεί, κατά κύριο λόγο, με μεσαία και μακρινά καδραρίσματα, φροντίζοντας οι χαρακτήρες να πλαισιώνονται είτε από επιβλητικά φυσικά τοπία είτε από οικιακούς χώρους που θυμίζουν πίνακες. Στα δε κοντινά πλάνα, τα βλέμματα και τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών, αλλά και όλων των θαυμάσιων ηθοποιών, πάλλονται από συναισθήματα. Η σχεδόν «ζωγραφική» φωτογραφία του Łukasz Żal και η υπέροχη μουσική του Max Richter συνεισφέρουν καθοριστικά στην ατμόσφαιρα και την υπέροχη αισθητική του φιλμ, το οποίο –διόλου τυχαία πιστεύω– υπογράφουν ως παραγωγοί και δύο σπουδαίοι σκηνοθέτες, οι Steven Spielberg και Sam Mendes.

Η Τέχνη ανέκαθεν διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες και τα πραγματικά σπουδαία έργα της έχουν τη δύναμη να μετακινούν κάτι μέσα μας –να μας συγκινούν. Η ταινία αυτή αναδεικνύει πώς μια αδιανόητη προσωπική απώλεια μπορεί να μετουσιωθεί σε μια αριστουργηματική θεατρική και λογοτεχνική δημιουργία. Πώς ένας πατέρας μπορεί να πάρει τη θέση του γιου του, να εξιλεωθεί, καθώς δεν μπόρεσε να είναι κοντά του σε μια καθοριστική στιγμή, αλλά και να απελευθερωθεί και να συγχωρέσει τον δικό του κακοποιητικό πατέρα. Κυρίως δε, επιβεβαιώνει πώς μπορεί ένα δημιούργημα που γεννιέται μέσα από πόνο ψυχής, ακριβώς όπως μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μέσα σε ωδίνες τα παιδιά της, μπορεί να προσφέρει αγάπη, παραμυθία και αληθινή αθανασία, εις τους αιώνες των αιώνων.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου.

