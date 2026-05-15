Η Protasis Music παρουσιάζει το νέο τραγούδι της Jeannine με τίτλο «Μείνε Δυο Λεπτά», μια σύγχρονη δυναμική ποπ-ροκ μπαλάντα γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και εσωτερική δύναμη.

Με μια ζεστή και εκφραστική ερμηνεία, η Jeannine δίνει φωνή σε μια ιστορία αγάπης, απώλειας και προσωπικής αναζήτησης. Το «Μείνε Δυο Λεπτά» μιλά για τις πληγές που αφήνουν οι ανθρώπινες σχέσεις, τις ανασφάλειες που μένουν πίσω, αλλά και την ανάγκη να αγαπήσουμε ξανά αληθινά.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Βαγγέλης Μολές, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην ενορχήστρωση και το programming μαζί με τον Ιωσήφ Βακόνδιο.

Στίχοι & Μουσική: Βαγγέλης Μολές

Μπάσο: Δημήτρης Μουντής

Κιθάρα: Πασχάλης Γιώργος

Πιάνο / Πλήκτρα, φωνητικά: Βαγγέλης Μολές

Programming & Ενορχήστρωση: Βαγγέλης Μολές, Ιωσήφ Βακονδιός

Ηχογράφηση φωνής: Νίκος Πιτλόγλου

Φεύγουν οι μέρες κι όλα αλλάζουν ξαφνικά

Σ’ ένα δωμάτιο που όλο μοιάζει να μικραίνει

Κλείνω τα μάτια και σαν παραίσθηση περνάς

Αφού μ’ αγάπησες, πώς ζούμε πια σαν ξένοι

Κι εγώ που σου γελάω

Κρύβω τα δάκρυα και ένα σου ζητάω

Ν’ αγαπήσω όπως παλιά

Που ζωγράφιζα τους έρωτές μου θάλασσα βαθιά

Να ξεπλύνω όλες τις πληγές μου

Άλλη μια φορά

Στον καθρέφτη οι ανασφάλειές μου

Όσο κι αν πονά

Ήταν λάθος οι επιλογές μου

Μείνε δυο λεπτά

Αν μ’ αγάπησες ποτέ αληθινά

Φεύγουν οι νύχτες μ’ άλλα φιλιά και αγκαλιές

Μα μένω μόνη κάθε βράδυ και φοβάμαι

Τόσα ταξίδια, τόσες αγάπες βιαστικές

Μα ένα ταξίδι θέλω μόνο να θυμάμαι

Κι εγώ που σου γελάω

Κρύβω τα δάκρυα και ένα σου ζητάω

Ν’ αγαπήσω όπως παλιά

Που ζωγράφιζα τους έρωτές μου θάλασσα βαθιά

Να ξεπλύνω όλες τις πληγές μου

Άλλη μια φορά

Στον καθρέφτη οι ανασφάλειές μου

Όσο κι αν πονά

Ήταν λάθος οι επιλογές μου

Μείνε δυο λεπτά

Αν μ’ αγάπησες ποτέ αληθινά

Λίγα λόγια για τη Jeannine

Η Ιωάννα Αντωνάτου (Jeannine) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη. Από πολύ μικρή ηλικία ανέπτυξε βαθιά σχέση με τη μουσική και ακολούθησε σπουδές φωνητικής και τραγουδιού στο Ωδείο Νέας Σμύρνης και αργότερα στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Γιάννης Καλατζής, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Αντύπας, ο Δημήτρης Κοντολάζος, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μαίρη Λίντα, ενώ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις και περιοδείες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Η Jeannine ξεχωρίζει για τη μεστή, βελούδινη φωνή της και την ευχέρειά της να ερμηνεύει τραγούδια σε πολλές γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Το ρεπερτόριό της κινείται ανάμεσα στο έντεχνο, το λαϊκό, τις μπαλάντες, την pop, τη soft rock και τα latin ακούσματα.

Με το «Μείνε Δυο Λεπτά», η Jeannine ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, παρουσιάζοντας μια πιο ώριμη και προσωπική καλλιτεχνική πλευρά.