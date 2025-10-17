Ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζει το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», την παράσταση που το 2019 του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και αγαπήθηκε όσο λίγες από κοινό και κριτικούς. Στο πλευρό του ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που με τη δική του ερμηνευτική ευαισθησία ενσαρκώνει έναν ρόλο ζωής. Οι δύο ηθοποιοί ξανασυναντιούνται στη σκηνή σε μια παράσταση που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση.

Η υπόθεση:

Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller Tuesdays with Morrie, συγκίνησε χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ιστορία αφηγείται τη σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του λίγο πριν το τέλος. Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, υπενθυμίζοντάς μας τι έχει πραγματικά σημασία.

Παίζουν:

Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Σαρακατσάνης

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός

Μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης

Απόδοση: Νικορέστης Χανιωτάκης / Γρηγόρης Βαλτινός

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Δαβίλας

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Παπαδιαμαντοπούλου 4 – Ιλίσια

Ταμείο Θεάτρου: 210 7223010

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 22 €

Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ): 20 €

Προπώληση: more.com