Ο Αδάμ Τσαρούχης, αγαπημένος ερμηνευτής με ξεχωριστή θέση στην ελληνική μουσική σκηνή για τη βελούδινη φωνή του και το vintage καλλιτεχνικό του ύφος, κυκλοφορεί τον τρίτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Κάτω από το Φως του Φεγγαριού».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη δουλειά που περιλαμβάνει έξι νέα τραγούδια και ένα remix σε

συνεργασία με τον MCD, συνδυάζοντας τζαζ, ποπ στοιχεία και σύγχρονες μουσικές αναφορές. Σημαντικό σταθμό του άλμπουμ αποτελεί το κομμάτι «Under the Moonlight», μια ρομαντική τζαζ μπαλάντα την οποία υπογράφει ο ίδιος ο Αδάμ Τσαρούχης, τόσο σε ελληνική όσο και σε αγγλική εκδοχή, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη συνθετική του ταυτότητα.

Οι μουσικοί που έπαιξαν στο κομμάτι είναι σπουδαίοι έλληνες μουσικοί της Jazz σκηνής. Ο Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο και ο Δημήτρης Κλωνής στην τύμπανα.

Μεταξύ των τραγουδιών του δίσκου ξεχωρίζουν επίσης:

• Η διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα «Αγάπη μου που είσαι», που ερμήνευσε αρχικά η αξέχαστη Τζένη Βάνου, σε μια νέα, ευαίσθητη προσέγγιση.

• Το «Αυγουστιάτικο φιλί», που έντυσε μουσικά την τηλεοπτική επιτυχία «Η Γη της Ελιάς», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Γκέκα.

• Ένα ντουέτο με τον διεθνώς καταξιωμένο crooner Tom Gaebel, που ενισχύει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του άλμπουμ.

• Το «Που και Που», μια συνεργασία με την Πέννυ Μπαλτατζή στη μουσική και τους στίχους, που φέρνει έναν αέρα γλυκιάς μελαγχολίας και νοσταλγίας.

Με τον δίσκο «Κάτω από το Φως του Φεγγαριού», ο Αδάμ Τσαρούχης επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο καλλιεργημένους και ευαίσθητους ερμηνευτές της γενιάς του,

παρουσιάζοντας ένα έργο υψηλής αισθητικής και συναισθηματικού βάθους.

Ο δίσκος κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από την Minos / EMI Universal.