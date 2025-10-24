Η Κωνσταντίνα, μια από τις πιο διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single «Χορεύω το Ζεϊμπέκικο», σε μουσική του Θάνου Γεωργούλα και στίχους της Τασούλας Θωμαΐδου.

Ένα ζεϊμπέκικο γεμάτο συναίσθημα, πάθος και αυθεντικότητα, που αποτυπώνει την ψυχή και τη δύναμη της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, όπως μόνο η Κωνσταντίνα ξέρει να ερμηνεύει.

Μελωδία που σε συνεπαίρνει και στίχοι που «μιλούν» κατευθείαν στην καρδιά, το «Χορεύω το Ζεϊμπέκικο» είναι ένα τραγούδι για όλους όσους βρίσκουν λύτρωση και έκφραση μέσα από τον χορό, τη μουσική και τα συναισθήματά τους.

Χορεύω το ζεϊμπέκικο,

Χορεύω και μου πάει,

Κι όταν σε βλέπω απέναντι,

Αχ, η καρδιά μου σπάει.

Χορεύω με τις σκέψεις μου,

Σε πίνω και μεθάω,

Εγώ σκαρφάλωσα ψηλά,

Για να σε ακουμπάω.

Άσε με να σ’ αγαπώ,

Στο δρόμο σου να βγαίνω,

Μια χάρη δώσε μου να ζω,

Και δυο για να πεθαίνω.

Χορεύω το ζεϊμπέκικο,

Τον πόνο μου να πάρει,

Κι απ’ τον βαρύ τον έρωτα,

Να σβήσει το φεγγάρι.