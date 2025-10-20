Ο Κωνσταντίνος Κρομμύδας με το “Είμαστε Δύο Ξένοι” κάνει το «ντεμπούτο» του στην ελληνόφωνη δισκογραφία, έπειτα από μία έντονη θητεία στην αγγλόφωνη ανεξάρτητη σκηνή.

Το “Είμαστε Δύο Ξένοι” είναι ένα γλυκόπικρο σαρκαστικό τραγούδι που περιγράφει την “άβολη” στιγμή της τελευταίας εξόδου, του τελευταίου δείπνου πριν το χωρισμό- η αγάπη είναι ακόμη εκεί, τα συναισθήματα παραμένουν έντονα αλλά σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει αδιέξοδο, ο έρωτας έχει ξεθυμάνει και η λογική σε σπρώχνει να κάνεις το επόμενο βήμα.

«Στο τελευταίο δείπνο μας, είμαστε δυο ξένοι, πρώην ερωτευμένοι, στα μάτια με κοιτάς και η απόσταση μακραίνει, η μνήμη μας σβησμένη, είμαστε δύο ξένοι»

Το τραγούδι είναι μία “εκλεκτική” indie pop σύνθεση του Γιάννη Μασούρα (Sound Service, Matisse) με πλούσια ενορχήστρωση, κιθάρες & synths, σε στίχους του Αντώνη Βιλλιώτη.

Ο Κωνσταντίνος είναι μία πολυτάλαντη προσωπικότητα: αν και τελείωσε χημικός μηχανικός, αποφάσισε ότι η τέχνη είναι ο χώρος που του ταιριάζει καλύτερα. Το 2020 με τον αδερφό του Άλεξ έφτιαξαν τους Pink Vanity με σταθερή δισκογραφική και live παρουσία. To 2021 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του The Voice Greece ενώ ως μέλος της μπάντας της Αντωνίας Καούρη έπαιξε support στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στο Ολυμπιακό στάδιο. Ως ηθοποιός αυτή τη χρονιά εμφανίζεται στη νέα σειρά του Amazon Prime “House Of David” ενώ αναμένεται η πρώτη του θεατρική εμφάνιση στην παράσταση «Ιεροτελεστία» στο Εθνικό Θέατρο.

Πληροφορίες Ηχογράφησης: Ο Γιάννης Μασούρας έπαιξε όλα τα όργανα (πλην από κιθάρες & ντραμς) και έκανε τη μίξη και τη παραγωγή στο στούντιό του στο Λονδίνο, ο Τάκης Δαμάσχης έκανε το mastering και έπαιξε τις κιθάρες ενώ ο Σπύρος Καραβάς έκανε το σχεδιασμό του εξωφύλλου.