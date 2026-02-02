“Δυνάμωσέ το μέχρι να φτάσει στην ψυχή”, λένε οι πρώτοι στίχοι. Είναι ένα τραγούδι που καταθέτει τη βαθιά πίστη του στον άνθρωπο και τη δυνατότητα του να φτιάχνει τη ζωή του όπως ο ίδιος τη θέλει, να γίνεται το λάθος μάθημα του, να μη φοβάται και να τολμάει την αλλαγή, ξεκινώντας πάλι απ’ την αρχή, βασιζόμενος στη δύναμη που κρύβει μέσα του.

Ένα τραγούδι γραμμένο για τη δική μας ζωή και για τις ζωές όσων γύρω μας κάποτε

φοβήθηκαν και σωπάσαν. Το τραγούδι γεννήθηκε από μια εσωτερική ανάγκη, να γίνει φωνή για όσα δε λέγονται εύκολα, να γίνει χώρος όπου η ευαισθησία δεν ντρέπεται και το συναίσθημα βρίσκει χώρο να σταθεί. Σήμερα αυτή η φωνή φωνάζει δυνατά και λέει Δυνάμωσέ το.

Δυνάμωσέ το. Στο ηχείο, στην καρδιά, στη ζωή.

Το τραγούδι «Δυνάμωσέ το» βρίσκεται στον δίσκο “Πέμπτη Ακρόαση της Μικρής

Άρκτου (Live)”, μαζί με όλα τα διακριθέντα τραγούδια και είναι διαθέσιμο στα

ραδιόφωνα και on line στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Νίκος Σαμαράς (μαντολίνο, μπουζούκι, τσουμπούς και τρομπέτα)

Σταύρος Παργινός (βιολοντσέλο, μαντολίνο)

Δημήτρης Σιάμπος (κιθάρες)

Πέτρος Κρεμυζάκης (ηλεκτρικό μπάσο)

Στέλιος Παύλου (τύμπανα)

Φωτεινή Τσακνάκη (πλήκτρα)

Χρίστος Θεοδώρου (πιάνο και πλήκτρα)

Μέχρι να φτάσει στην ψυχή

Δυνάμωσέ το

Μισός εγώ, μισός εσύ

Δυνάμωσέ το

Μέτρα τον χρόνο απ’ την αρχή

Και άφησέ το

αυτό που νιώθεις να σου πει

το παρακάτω

Δυνάμωσέ το

Μέχρι ν’ αλλάξει η μουσική

Δυνάμωσέ το

Μέχρι ν’ αλλάξω εγώ κι εσύ

Κι άσε το λάθος

να σου θυμίζει τη στιγμή

που ήσουν γεμάτος στη ζωή

Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή

Κάπου σε πάει το πάθος

Κάπου ο άνθρωπος νικά

και κάπου κάνει λάθος

Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή

Κάπου η ζωή σου μοιάζει

όμως μη σε τρομάζει

Δυνάμωσέ το

Μέχρι να φτάσει στην ψυχή

Δυνάμωσέ το

Δώσε αέρα στη φωνή

Δυνάμωσέ το

Πέρασε πάνω απ’ τη γραμμή

Προσπέρασέ το

αυτό που σ’ άφηνε μισό

Κάν’ το για σένα

Δυνάμωσέ το

Μέχρι ν’ αλλάξει η μουσική

Δυνάμωσέ το

Μέχρι ν’ αλλάξω εγώ κι εσύ

Κι άσε το λάθος

να σου θυμίζει τη στιγμή

που ήσουν γεμάτος στη ζωή

Η ομάδα & η διάκριση στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου

Το 2024 τρεις άνθρωποι από διαφορετικά σημεία της χώρας, τρεις άνθρωποι που

ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες, ο στιχουργός Γρηγόρης Μαρινάκης από τα Χανιά

44 ετών σήμερα, ο συνθέτης Χρήστος Κατσίδης 23 ετών από το Ηράκλειο, φοιτητής

στο τμήμα Μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο νέος ερμηνευτής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 28 ετών από την Αθήνα, γνωρίστηκαν μέσω του

σημαντικού Έλληνα στιχουργού και καλλιτεχνικού Δ/ντη της Μικρής Άρκτου

Παρασκευά Καρασούλου και άρχισαν να φτιάχνουν μαζί τα δικά τους τραγούδια.

Σκοπός τους ήταν από την πρώτη στιγμή και παραμένει μέχρι σήμερα να κάνουν

τραγούδια το παρόν, να μιλήσουν για τη ζωή σήμερα, για όσα τους συγκινούν, όσα

τους πονάν, όσα τους φοβίζουν κι όσα τους κάνουν να αγαπάνε και να ελπίζουν

κόντρα σε αυτήν τη σκοτεινή εποχή. Αυτούς και τους ανθρώπους που συναντάνε εκεί

έξω. Η συνάντηση αυτή ένωσε τρεις διαφορετικούς κόσμους σε έναν.

Έτσι με κοινή πίστη στο μαζί, στην ομορφιά της τέχνης και στην αλήθεια του τραγουδιού

φτιάχτηκαν τα πρώτα τους τραγούδια. Αυτό το εργοστάσιο δε σταμάτησε να παράγει

μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που προέκυψαν. Τα τραγούδια τους

φτιάχνονται στα Χανιά, στο Ηράκλειο, την Άρτα, την Αθήνα, ανάμεσα σε αμέτρητα

τηλεφωνήματα, μηνύματα και συναντήσεις, βουτιές και ταξίδια που κάνει ο ένας

στον κόσμο του άλλου και όλοι μαζί στον κόσμο του τραγουδιού.

Το τραγούδι «Δυνάμωσέ το» ήταν η πρόταση συμμετοχής της ομάδας στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου, έναν θεσμό ο οποίος διαχρονικά στήριξε και στηρίζει το Ελληνικό τραγούδι δίνοντας φωνή σε νέους ερμηνευτές και δημιουργούς, όπου διακρίθηκε.

Το «Δυνάμωσέ το» σε παραγωγή Μικρής Άρκτου, διεύθυνση παραγωγής Παρασκευά Καρασούλου και ενορχήστρωση Χρίστου Θεοδώρου, παρουσιάστηκε ζωντανά στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, από όπου και ηχογραφήθηκε και στις ζωντανές εμφανίσεις που ακολούθησαν στον Ιανό της Αθήνας το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο που μας πέρασε.

Στα επόμενα σχέδια της ομάδας είναι η δημιουργία των νέων της τραγουδιών και η

παρουσίαση ενός νέου ζωντανού προγράμματος, πάνω στα οποία ήδη εργάζεται.