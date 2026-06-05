Ο σπουδαίος τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδιού, Κώστας Χατζής, έρχεται για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία στο Κηποθέατρο Ζαππείου, έχοντας στο πλευρό του τη Δανιέλα Χατζή.

Με μια πορεία που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες, ο Κώστας Χατζής αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Τα τραγούδια του, βαθιά ανθρωποκεντρικά, κοινωνικά και διαχρονικά, συνεχίζουν να συγκινούν και να ενώνουν διαφορετικές γενιές ακροατών.

Σε αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική δισκογραφία, όπως τα «Σπουδαίοι Άνθρωποι Αλλά», «Σύνορα Η Αγάπη Δεν Γνωρίζει», «Η Αγάπη Όλα Τα Υπομένει», καθώς και πολλές ακόμη μεγάλες επιτυχίες από το πλούσιο ρεπερτόριό του.

Μαζί του η Δανιέλα Χατζή, μια νέα και ιδιαίτερα ταλαντούχα ερμηνεύτρια, που με τη φρεσκάδα, την ευαισθησία και τη σκηνική της παρουσία δημιουργεί μια όμορφη μουσική γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, χαρίζοντας στη συναυλία έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Στο πιάνο ο εξαίρετος μουσικός Γιώργος Παλαιοκαστρίτης.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου μέσα στην ατμόσφαιρα των καταπράσινων κήπων του Ζαππείου οι δύο καλλιτέχνες προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Μια συναυλία που τιμά τη διαχρονική αξία του καλού τραγουδιού και υπενθυμίζει τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους και συναισθήματα.

Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Κηποθέατρο Ζαππείου

Προπώληση: more.com