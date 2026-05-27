Έξι χρόνια και πέντε singles μετά το ντεμπούτο “Ο Τελευταίος Άνθρωπος στη Γη”, το πλατάγισμα της ουράς του Κροταλία ακούγεται ξανά: ο δεύτερος δίσκος του εδραιωμένου desert punk συγκροτήματος, “Ενός Λεπτού Σιγή”, μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά από την The Lab Records

Ο Κροταλίας, το πάλαι ποτέ studio project των Βασίλη Ζαμπίκου και Αλέξανδρου Αλεποχωρίτη, έχει εδώ και χρόνια μετουσιωθεί σε ένα desert punk κουιντέτο αποτελούμενο από πρώην μέλη γνωστών συγκροτημάτων της εγχώριας σκηνής, όπως οι Despite Everything, Wish Upon a Star, Bad Bid και Need. Μετράει ήδη μια δεκαετία πορείας και ζύμωσης, έχοντας δύο ολοκληρωμένες κυκλοφορίες στο ενεργητικό του (“Για μια Θέση στον Ήλιο” EP, “Ο Τελευταίος Άνθρωπος στη Γη” LP) και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις που βοούν από sing-alongs και ιαχές. Ο ελληνικός στίχος βρίσκει πάντα κέντρο στην ψυχή του ακροατή, ενώ το desert στοιχείο και οι προσεκτικά φροντισμένες ενορχηστρώσεις προσδίδουν στον ήχο του μια άκρως χαρακτηριστική ταυτότητα.

Ξεκινώντας από το “Μια Ανάσα Μακρυά” και προχωρώντας στα επόμενα singles “Ενός Λεπτού Σιγή”, “Όσο Ανατέλλει ο Ηλιος”, “Μου Λες” και “Άσσος”, ο Κροταλίας μας οδήγησε με συνέπεια και ενθουσιασμό στην ολοκλήρωση του δεύτερου άλμπουμ του, με κάθε επόμενο κομμάτι να έχει τον τρόπο του να γίνεται το νέο αγαπημένο του θερμόαιμου fanbase του. Πρόκειται για έναν δίσκο έντεκα τραγουδιών που βαδίζουν στο ηχητικό μονοπάτι που το ίδιο το συγκρότημα έχει χαράξει – εκείνο της εκρηκτικής μουσικής, των αληθινών στίχων και της ανευ ανούσιων εντυπωσιασμών ερμηνείας.

Το άλμπουμ “Ενός Λεπτού Σιγή” ηχογραφήθηκε το διάστημα 2023-2026 στο Αποκάτω Studio από τον Βασίλη Ζαμπίκο σε παραγωγή και μίξη του ιδίου και του Κροταλία, ενώ το mastering έγινε από τον Steve Lado. Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι του Σοφοκλή Μπιμπή, τα γραφιστικά έχει επιμεληθεί ο A.D.Visions και από την Παρασκευή 22 Μαΐου κυκλοφορεί ψηφιακά από την The Lab Records σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, με τα βινύλια να καταφθάνουν τον Σεπτέμβριο του 2026.