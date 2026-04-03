“Να ξεδιψάσουμε μετά το μεγάλο ταξίδι στο βορρά. Θυμάσαι τότε που δε χορέψαμε ποτέ γιατί οι σκέψεις μας ήταν πιο βαριές απο τα άκρα και μας καθήλωσαν τα πόδια στη σκηνή?”

“Xoreveis”, το νέο single των Kukuraxa κυκλοφορεί ψηφιακά.

Τέσσερα, ακριβώς, χρόνια μετά την κυκλοφορία του debut album τους, Kukuraxa I, το πρώτο single από την καινούργια τους δουλειά μας προετοιμάζει για τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο τους. Πιστοί στον indie pop ήχο που εμπλουτίζουν με ηλεκτρονικά στοιχεία και κλασσικές μελωδικές υφές, οι Kukuraxa συνθέτουν ένα κομμάτι που έχει στο επίκεντρό του έναν λόγο ποιητικό, προσδίδοντάς του αφηγηματική διάσταση.

Το single “Xoreveis” κυκλοφορεί μαζί με το video clip του, στο οποίο βοήθησαν ο Ilithios στην κάμερα και τη σκηνοθεσία και η Χριστίνα Καραγιάννη στο χορευτικό αυτοσχεδιασμό.

Το κοστούμι της Χριστίνας εμπνεύστηκε και διέθεσε από τη συλλογή του ο Pierre Magendie.

Ολόκληρο το νέο album των Kukuraxa, Kukuraxa ΙΙ, θα κυκλοφορήσει στις 22 Απριλίου ψηφιακά, και αναμένεται και σε βινύλιο, από τη Veego Records.

Χορεύεις χορεύεις

Χορεύεις χορεύεις

Χορεύεις

Να ξεδιψάσουμε μετά το μεγάλο ταξίδι στο βορρά

Θυμάσαι τότε που δε χορέψαμε ποτέ

Γιατί οι σκέψεις ήταν πιο βαριές από τα άκρα μας

Και Μας Καθήλωσαν τα πόδια στη σκηνή

Στην παλάμη μου κουλουριασμένος έκλαιγες για τη μέρα που δεν έσβησε ακόμα

Τώρα που πια δε σε γνωρίζω

Κάτω από τα άστρα

Τώρα τα πόδια μου γοργά

Μετρούν τη γη

και χορεύω χορεύω χορεύω

Μέχρι οι πατούσες μου να λιώσουν

Κ τα κοκαλιά να νιώσουν την γυμνή άσφαλτο

Καυτή στα μέσα του Αύγουστου

μετά τις φωτιές

Που φούντωσαν τη σκέψη σου ζωή

Γιατί μόνο χορεύω χορεύω χορεύω χορεύω σου λέω

Κ ας μή σε γνωρίζω πια κάτω από το φως τηςπανσέληνου

Που με κοιτάει γυμνή και απέραντη φωνάζει

Σε βλέπω! Το ξέρω! Χορεύεις