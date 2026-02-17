O LAFIS παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα EP με έξι τραγούδια συμπεριλαμβανομένου και του τραγουδιού που κατέθεσε για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision!

Το «Όσα Δεν Είπαμε» είναι ένα electro pop EP που γεννήθηκε από τραγούδια «φυλαγμένα στο συρτάρι» για χρόνια· λέξεις και συναισθήματα που δεν ειπώθηκαν ποτέ, αλλά έπρεπε να ακουστούν. Αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εξομολογητικής αφήγησης, με τη συνέχεια να αναμένεται σε δεύτερο κεφάλαιο.

Το EP ξετυλίγεται σαν μια συναισθηματική διαδρομή χωρισμού, περνώντας από όλα τα στάδιά του: την επίγνωση ότι μια σχέση έχει τελειώσει ενώ ακόμα υπάρχει, την παράκληση να μείνει ο άλλος, την ψυχική εξάντληση και την ανάγκη να κλείσει κάτι που πλέον πονάει, τον θυμό, την αντίδραση και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα στο δεύτερο πρόσωπο, λειτουργώντας σαν ένας άμεσος διάλογος με το πρόσωπο που σημάδεψε την ιστορία.

Τα lead singles του EP είναι τα «Μπλοκ» και «Μείνε», με το πρώτο να λειτουργεί ως το συναισθηματικό φινάλε της αφήγησης: ένα τραγούδι-σφραγίδα που κλείνει οριστικά τον κύκλο και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα αρχή — πιο συνειδητοποιημένη, πιο αληθινή και, παρά τα τραύματα, πιο αισιόδοξη από ποτέ.

Στο tracklist περιλαμβάνεται και το «Hold Me», ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε αρχικά για τον Εθνικό Διαγωνισμό «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026, προσθέτοντας μια πιο εξωστρεφή, διεθνή διάσταση στον συναισθηματικό κόσμο του EP.

Το «Όσα δεν είπαμε» ισορροπεί ανάμεσα στην ηλεκτρονική pop αισθητική και την ωμή ειλικρίνεια, μετατρέποντας προσωπικές εξομολογήσεις σε τραγούδια που μιλούν σε όποιον έχει βρεθεί αντιμέτωπος με όλα εκείνα που έμειναν ανείπωτα.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.