Ο Λεωνίδας Μαράντης, παρέα με τους Spotlights, επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα της Αθήνας για να παρουσιάσει στον ατμοσφαιρικό χώρο του Baumstrasse μια ολοκαίνουρια μουσική παράσταση με τίτλο “Rewind”, ένα live που υπόσχεται να μας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, μέσα από τραγούδια, στιγμές και ήχους που σημάδεψαν τη μέχρι τώρα πορεία του.

Με όπλο του τον σύγχρονο pop–rock ήχο, έντονα επηρεασμένο από τη βρετανική σκηνή, και με οδηγό του πάντα τον ελληνικό στίχο, ο Λεωνίδας Μαράντης δημιουργεί ένα μουσικό σύμπαν όπου η νοσταλγία συναντά την ενέργεια του σήμερα. Άλλοτε με britpop και indie-rock διάθεση και άλλοτε με πιο εσωτερικές και ατμοσφαιρικές στιγμές, το “Rewind” αποτελεί μια αναδρομή γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ρυθμό.

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, όπως αυτά από το άλμπουμ «Λονδίνο – Αθήνα» που αγαπήθηκαν από το κοινό, αλλά και νέες συνθέσεις του Λεωνίδα, μαζί με επιλεγμένες διασκευές από την ελληνική και διεθνή rock σκηνή.

Παράλληλα, ο Λεωνίδας βρίσκεται αυτή την περίοδο ξανά στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε νέο πρωτότυπο υλικό και ετοιμάζοντας τα επόμενα δισκογραφικά του βήματα, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του φόρμα και τη συνεχή εξέλιξή του ως τραγουδοποιός.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται όπως πάντα οι Spotlights, οι σταθεροί συνοδοιπόροι του Λεωνίδα, μια μπάντα που ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια εκρηκτική live εμπειρία. Μαζί, στήνουν ένα μουσικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, καλώντας το κοινό να “πατήσει rewind” και να μπει στο χρονοντούλαπο της μουσικής…

Και επειδή κάθε βραδιά είναι μοναδική, το “Rewind” ενδέχεται να κρύβει και ξεχωριστές guest εμφανίσεις, προσθέτοντας απρόβλεπτες συνεργασίες και ακόμα περισσότερη ενέργεια στη σκηνή.

Και κάπου ανάμεσα σε βρετανικές κιθάρες, χαμηλά φώτα και νοσταλγικούς στίχους, όλα ξεκινούν πάλι από την αρχή.

Οι Spotlights είναι:

Τύμπανα: Δημήτρης Τσόλης

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Πλήκτρα: Ορέστης Μπενέκας

Ηλεκτρική κιθάρα: Λευτέρης Κορρές

Ηλεκτρική κιθάρα: Κώστας Μιχαλός

Guest Vocals: Ιωάννα Καλλιτσάντση / Μαρία Δελετζέ

Παρασκευή 15 Μαΐου

21:30



Baumstrasse

Σερβίων 8, Αθήνα

τηλ. 690 7183406



Θέσεις Καθήμενων: 17€

Θέσεις Ορθίων: 15€

Προπώληση: Ticketservices