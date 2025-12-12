Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι «Les Trois Femmes» σας προσκαλούν σε ένα μαγικό μουσικό ταξίδι στην νοσταλγική εποχή του Μεσοπολέμου, για μια μοναδική βραδιά στο Half Note Jazz Club.

Ένα ταξίδι γεμάτο swing ρυθμούς, τριφωνίες, κομψότητα και vintage γοητεία, που θα σας μεταφέρει πίσω στις δεκαετίες του 1920, 1930 και 1940, όταν η τζαζ αισθητική κυριαρχούσε στις πόλεις, γέμιζε τις αίθουσες με ρυθμό, φινέτσα και ανεμελιά και η μουσική γινόταν τρόπος ζωής.

Το γυναικείο τρίο «Les Trois Femmes», με χαρακτηριστικές τριφωνίες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, αναβιώνει αγαπημένα jazz standards και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταλγία και λάμψη.

Το σχήμα αποτελείται από τις φωνές των Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρσης Οικονόμου και Ειρήνης Βαρθακούρη. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης, ενώ μαζί τους επί σκηνής οι αξιόλογοι Παντελής Μπενετάτος στο πιάνο, Νίκος Καλογιάννης στο κοντραμπάσο και Θάνος Χατζηαναγνώστου στα drums.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Στις 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση: more.com