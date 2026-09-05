Ένας από τους δίσκους που καθόρισαν τον ήχο της pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 επιστρέφει σε μια μεγάλη επετειακή έκδοση. Η Nelly Furtado γιορτάζει τα 20 χρόνια του «Loose», συγκεντρώνοντας σε ένα εκτεταμένο album τις αυθεντικές ηχογραφήσεις, σπάνιο υλικό από τα sessions και νέες ερμηνείες γνωστών τραγουδιών.

Το «Loose (Deluxe 20th Anniversary Edition)» κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε ψηφιακή μορφή με 28 κομμάτια, ενώ διατίθεται και σε περιορισμένη έγχρωμη έκδοση διπλού βινυλίου.

Η μεγάλη αλλαγή στην πορεία της Nelly Furtado

Όταν κυκλοφόρησε το «Loose», στις 7 Ιουνίου 2006, η Nelly Furtado είχε ήδη γνωρίσει διεθνή επιτυχία με τραγούδια όπως τα «I’m Like a Bird» και «Turn Off the Light». Ο τρίτος δίσκος της, όμως, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική πλευρά της.

Με βασικό συνεργάτη τον Timbaland, η Καναδή τραγουδίστρια απομακρύνθηκε από τον περισσότερο ακουστικό και folk-pop χαρακτήρα των προηγούμενων δουλειών της. Pop, R&B, hip-hop, electro, latin, house και reggaeton στοιχεία ενώθηκαν σε μια παραγωγή που ακολουθούσε τους ρυθμούς των clubs, χωρίς να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα album που ξεπέρασε τα δέκα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έφτασε στο Νο1 του Billboard 200.

Τα τραγούδια που κυριάρχησαν στα ραδιόφωνα

Το «Loose» περιλάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Το «Promiscuous», με τη συμμετοχή του Timbaland, και το «Say It Right» ανέβηκαν στην κορυφή του Billboard Hot 100, ενώ τα «Maneater» και «All Good Things (Come To An End)» γνώρισαν αντίστοιχα μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη.

Τα τραγούδια αυτά αποτύπωσαν τη διαφορετικότητα του δίσκου: από τον κοφτό διάλογο φωνής και beat στο «Promiscuous» μέχρι τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του «Say It Right» και τη μελαγχολική pop γραφή του «All Good Things».

Δύο δεκαετίες αργότερα, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν εκατομμύρια ακροάσεις και να ανακαλύπτονται από μια νέα γενιά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media.

Δέκα επιπλέον ηχογραφήσεις

Η νέα ψηφιακή έκδοση εμπλουτίζει το αρχικό υλικό με τραγούδια από διαφορετικές περιόδους. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα ακυκλοφόρητα demos του 2005 «Move Me», «I Am» και «Weak», καθώς και μια πρώιμη εκδοχή του «All Good Things (Come To An End)» από το 2006.

Στη συλλογή προστίθενται ακόμη δύο ηχογραφήσεις του 2024: το «Te Lo Doy», με τις Villano Antillano και Lido Pimienta, και το «Gaslight», ένα σύγχρονο κομμάτι που διατηρεί την πειραματική διάθεση του «Loose» χωρίς να προσπαθεί να αντιγράψει τον ήχο του.

Τέσσερις επιτυχίες μόνο με φωνή και πιάνο

Ιδιαίτερη θέση στην επετειακή έκδοση έχουν οι νέες εκδοχές των «Say It Right», «Promiscuous», «Maneater» και «All Good Things (Come To An End)», τις οποίες η Furtado ηχογράφησε μαζί με τον πιανίστα και συνθέτη Adam Tendler.

Οι δυο τους εργάστηκαν επί έντεκα ώρες μέσα σε μία ημέρα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πιάνο και φωνή. Οι ερμηνείες καταγράφηκαν ακουστικά, σε ένα take και με μεγάλο μέρος τους να διαμορφώνεται μέσα από τον αυτοσχεδιασμό.

Για τη Furtado, η διαδικασία αποτέλεσε έναν τρόπο να επανεξετάσει τα τραγούδια από τη σημερινή της θέση. Θέματα όπως η έλξη, η παράδοση, η εμμονή και η απώλεια αποκτούν διαφορετικό βάρος όταν τα προσεγγίζει ως γυναίκα που βρίσκεται πλέον κοντά στη μέση ηλικία.

Περισσότερο από μια απλή επανέκδοση

Η επετειακή έκδοση δεν περιορίζεται στην προσθήκη μερικών bonus tracks. Φέρνει στην επιφάνεια διαφορετικές φάσεις της δημιουργίας του «Loose» και, ταυτόχρονα, καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η καλλιτέχνιδα αντιλαμβάνεται σήμερα το σημαντικότερο εμπορικά έργο της.

Παρότι η Nelly Furtado έχει ανακοινώσει ότι απομακρύνεται από τις ζωντανές εμφανίσεις για το προσεχές διάστημα, δεν εγκαταλείπει τη σύνθεση και την ηχογράφηση. Η επιστροφή στο «Loose» λειτουργεί έτσι ως σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν της και στην επόμενη δημιουργική περίοδο.