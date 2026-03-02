Ο Λούκας Γιώρκας παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο «Ο Πρώτος Άνθρωπος», σε μουσική του Θέμη Παναγιωτίδη και στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.

Ένα τραγούδι που σε συνεπαίρνει, καθώς από αισθαντική μπαλάντα στην έναρξή του μετατρέπεται δυναμικά σε ένα dance άκουσμα, δημιουργώντας μια έντονη συναισθηματική διαδρομή. Ο Λούκας Γιώρκας, με το πάντα μοναδικό ερμηνευτικό του ύφος, μας χαρίζει ακόμη μία ξεχωριστή επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο music video, σε σκηνοθεσία του Αλέξ Κωνσταντινίδη, ο καλλιτέχνης επέλεξε καθ’ όλη τη διάρκειά του να υπάρχει παράλληλη απόδοση στη νοηματική γλώσσα από τη Σοφία Ρομπόλη, την οποία παρακολουθούμε και στα δελτία ειδήσεων νοηματικής στην τηλεόραση. Μια ιδιαίτερη και ουσιαστική κίνηση συμπερίληψης, που δίνει στο έργο ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Όπως κάθε τραγούδι του, έτσι και το «Ο Πρώτος Άνθρωπος» κρύβει έναν βαθύ συμβολισμό. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μοιράστηκε πως για εκείνον ο «Πρώτος Άνθρωπος» είναι εκείνος που αναζητούμε για να μοιραστούμε τις στιγμές μας — το σημαντικότερο ίσως στοιχείο στη ζωή μας. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μας για να σηκώσει τα βάρη μας, αλλά και για να πετάξει μαζί μας στις χαρές μας. Είναι το «κλειδί» που μας ελευθερώνει από τη φυλακή της μοναξιάς και μας οδηγεί στη ζεστασιά και την ανάπαυση της ανθρώπινης επαφής.

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν την υγεία τους, όμως έχουν αυτόν τον «Πρώτο Άνθρωπο» που τους κάνει πολλές φορές πιο «υγιείς» κι από τους υγιείς.

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Heaven Music.

«Ο πρώτος άνθρωπος που ψάχνουμε για να μοιραστούμε μαζί του τις στιγμές μας, είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στη ζωή μας.. Βρίσκεται πάντα εκεί για να σηκώσει τα βάρη μας αλλά και για να πετάξει ψηλά μαζί μας στις χαρές μας.. Αυτός ο «Πρώτος Άνθρωπος» είναι το κλειδί που μας ελευθερώνει από τη φυλακή της μοναξιάς οδηγώντας μας στη ζεστασιά και την ανάπαυση της ανθρώπινης επαφής.. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την υγεία τους, αλλά έχουν αυτόν τον πρώτο άνθρωπο που τους κάνει πολλές φορές πιο «υγιείς» κι από υγιείς.. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε πάντα κοντά σας αυτόν τον «Πρώτο Άνθρωπο», κι αν δεν τον έχετε βρει ακόμα…να τον γνωρίσετε σύντομα!!!»

Λούκας Γιώρκας

Όσα έχω μέσα στην καρδιά,

Να στα δώσω είναι επιλογή μου,

Ξέρεις όσα έχω μυστικά,

Ξέρεις και την πιο κρυφή πληγή μου.

Όταν το όνειρό μου κόβεται στη μέση,

Λόγια μ’ απλώνεις για να κρατηθώ,

Και αν αυτός ο κόσμος κάπου με πονέσει,

Σκέφτομαι πρώτα το δικό σου αριθμό.

Ο πρώτος άνθρωπος,

Που τρέχει δίπλα μου είσαι εσύ,

Και στα χαμόγελα,

Και στα σκοτάδια μου είσαι εκεί.

Ο πρώτος άνθρωπος,

Που στέλνω μήνυμα ό,τι συμβεί,

Ένα υπόστεγο είναι η αγάπη σου,

Μέσα στη βροχή.

Όταν κάπου φέρομαι κουτά,

Βάζεις τις φωνές για να ξυπνάω,

Ύστερα με παίρνεις αγκαλιά,

Κι όλα τα παράπονα ξεχνάω.