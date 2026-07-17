Ο Λούκας Γιώρκας, ένας από τους πιο αγαπητούς ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει τη σταθερή του δισκογραφική πορεία, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές επιτυχίες και συνεργασίες που αναδεικνύουν την ερμηνευτική του ταυτότητα. Το νέο του τραγούδι, «Στη Ζωή Μου Μείνε», κυκλοφορεί από τη Heaven Music.

Πρόκειται για ένα pop- oriental, που μιλά για την απόλυτη αφοσίωση, τη δύναμη της αγάπης και την επιθυμία δύο ανθρώπων να πορεύονται μαζί, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία. Με μελωδία που αναδεικνύει τη ζεστή ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα και στίχους που αποτυπώνουν με αμεσότητα το συναίσθημα, το «Στη Ζωή Μου Μείνε» ξεχωρίζει για τη λιτή αλλά ουσιαστική μουσική του προσέγγιση.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κερμανίδης, ενώ τους στίχους ο Πάνος Ανδριτσάκης, συνθέτοντας ένα τραγούδι που εκφράζει την πίστη στην αγάπη και την αξία της κοινής πορείας, μέσα από μια σύγχρονη λαϊκή αισθητική.

Το νέο τραγούδι «Στη Ζωή Μου Μείνε» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και είναι διαθέσιμο για ακρόαση από το κοινό.