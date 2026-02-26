Στις 26/02/26 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απώλεια του Μανώλη Λιδάκη.

Υπήρξε από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο πιο αισθαντικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες αλλά και τους καλύτερους συναδέλφους του.

Ο Μικρός Ήρως με συγκίνηση κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τα τελευταία που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης. Τρία τραγούδια από ένα δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω της αναπάντεχης απώλειάς του.

Ο αξέχαστος ερμηνευτής ξεκίνησε να ηχογραφεί ένα δίσκο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Δύο καρδιακοί του φίλοι και συνεργάτες, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο Παναγιώτης Στεργίου συνθέτης και βιρτουόζος μπουζουξής, έφτιαξαν τραγούδια για τον Λιδάκη. «Γιατί ρε χρόνε με πουλάς» ήταν το πρώτο δείγμα των ηχογραφήσεων που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το όνειρό τους ήταν να γίνει μια συνεργασία με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη. Οι δημιουργοί επανήλθαν με νέο υλικό. Ο Μανώλης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τα νέα τους τραγούδια και συμφώνησαν να κάνουν ένα ολόκληρο δίσκο. Η φιλία και το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε και προέκυψαν το «Παραμύθι» και το «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με την φωνή του.

Ενώ η επιλογή των τραγουδιών έμοιαζε να ολοκληρώνεται, στην παρέα προστέθηκε και ο Σπύρος Κόλλιας, τραγουδοποιός, με ένα στίχο σαν απολογισμό ζωής του Λιδάκη. «Όλα τα ’δωσα». Ο Λιδάκης με την ιδιαίτερη χροιά και την συγκινητική του ερμηνεία τα σφράγισε μοναδικά. Τους έδωσε την δική του βαθειά αλήθεια.

Έκαναν ένα υποχρεωτικό διάλειμμα στις ηχογραφήσεις γιατί οι ενοχλήσεις που είχε στην μέση και στο γόνατο τον υποχρέωσαν να πάει στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει χειρουργικά τα προβλήματα του.

Τα προγνωστικά έδειχναν ότι το διάλειμμα θα ήταν μικρό αλλά η ζωή κλείνει τα μάτια όταν εσύ κάνεις σχέδια. Και ενώ ο προβληματισμός και η ανησυχία ήταν στο γόνατο, η ευάλωτη του καρδιά αναπάντεχα σταμάτησε.

Ο Μανώλης μας άφησε ξαφνικά.

Στο στούντιο στις συμπληρωματικές ηχογραφήσεις, όταν είχε φύγει, δύσκολα μπορούσαμε να δουλέψουμε.

Ο Μικρός Ήρως τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη αποδίδοντας στο κοινό τα τελευταία, ακυκλοφόρητα τραγούδια του.

* Ο Λιδάκης στον δίσκο που έκανε με τον Χρήστο Νικολόπουλο «Όλα δικά μας κι όλα ξένα» τραγούδησε τους στίχους του Δημήτρη Τσάφα «Ένα τσιγάρο μένει» και «Να γυρνούσα στο μηδέν».

* Ο Παναγιώτης Στεργίου ενορχήστρωσε δεκαεπτά τραγούδια στον δίσκο του Λιδάκη «Αυστηρώς Λαϊκόν»

1.ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Στίχοι Δημήτρης Τσάφας -Μουσική Παναγιώτης Στεργίου

Alejandro Diaz Shamponia

Παναγιώτης Στεργίου Κιθάρες

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος

2. ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ

Στίχοι Δημήτρης Τσάφας -Παναγιώτης Στεργίου

Προγραμματισμός ηχογράφηση Νίκος Σταυρόπουλος.

Κιθάρες Παναγιώτης Στεργίου

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος

3.ΟΛΑ ΤΑ’ ΔΩΣΑ

Στίχοι Σπύρος Κόλλιας- Μουσική Παναγιώτης Στεργίου

Ενορχήστρωση ηχοληψία Γιώργος Καραγιάννης,

Κιθάρες Βασίλης Κετετζόγλου,

Λαούτο Παναγιώτης Στεργίου,

Κλαρίνο Νέι Μάνος Αχαλινωτόπουλος.

Ενορχήστρωση και εκτέλεση εγχόρδων Γιάννης Θεριανός

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος