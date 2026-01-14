Η σχέση μου μαζί του ήταν πατρική. Όταν είχα απορίες για κάτι, τον ρωτούσα «κύριε Γκάτσο, τι να κάνω;», κι εκείνος μου έλεγε πάντα «μονάχος σου θα το βρεις» ή «εσύ ξέρεις».

Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του. Έτσι βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα.

Στον Νίκο Γκάτσο είναι αφιερωμένες οι δυο μεγάλες συναυλίες με τραγούδια αποκλειστικά σε στίχους του ποιητή, που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του δίσκου “Θαλασσινά φεγγάρια” σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

Στο δεύτερο μέρος, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Συμπράττει επταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών.

Επιμέλεια προγράμματος: Αγαθή Δημητρούκα

Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς

Πιάνο, ενορχηστρώσεις: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μπουζούκι – Μαντολίνο: Ηρακλής Ζάκκας

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

στις 21:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Τιμές εισιτηρίων: €60.00, €52.00, €42.00, €34.00, €26.00, €16.00, €11.00 Εκπτωτικό

Προπώληση: Megaron.gr