Η Μαρία Αναματερού παρουσιάζει το νέο της EP με τίτλο «Σμυρίδα», μια μουσική δουλειά που αντλεί έμπνευση από την παράδοση, τη νησιώτικη μουσική κληρονομιά και τη βιωματική ερμηνεία, γεφυρώνοντας το παλιό με το σύγχρονο συναίσθημα.

Η «Σμυρίδα» δεν είναι απλώς ένας τίτλος∙ είναι σύμβολο δύναμης, αντοχής και αυθεντικότητας , στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο το ύφος όσο και την ερμηνευτική ταυτότητα της καλλιτέχνιδας. Με σεβασμό στις ρίζες και καθαρή καλλιτεχνική ματιά, η Μαρία Αναματερού δίνει φωνή σε ιστορίες, εικόνες και συναισθήματα που ταξιδεύουν από το χθες στο σήμερα.

Το EP κυκλοφορεί από τη Spider Music και περιλαμβάνει τα τραγούδια:

Έρι – Έρι

Μποέμισσα

Άγουρος και Κόρη

Πάνω στο Χορό

Σάββατο Βράδυ

Εξάστιχα Απειράνθου

Αλατσατιανέ μου Αέρα

Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει το ηχόχρωμα της παράδοσης μέσα από σύγχρονη παραγωγή ενορχήστρωση του Θεολόγου Μιχελλή, που διατήρησε την αυθεντικότητα της μελωδίας.

Η ερμηνεία της Μαρίας Αναματερού χαρακτηρίζεται από εκφραστικότητα και αμεσότητα, μεταφέροντας τη ζωντανή ενέργεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης στο σήμερα.

Η «Σμυρίδα» είναι ένα μουσικό ταξίδι με άρωμα Αιγαίου, μνήμης και γιορτής — μια κυκλοφορία που έρχεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία.