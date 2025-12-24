Το τραγούδι «Κλειδωμένα Χείλη» είναι μια νέα κυκλοφορία από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Κάπου θα σε περιμένω». Ο δίσκος περιλαμβάνει εννέα τραγούδια και θα κυκλοφορήσει σύντομα στο σύνολό του από τη δισκογραφική εταιρεία Καθρέφτης.

Ερμηνεύτρια είναι η Μαρία Μπόκια, μια νέα τραγουδίστρια με σπουδαία φωνή, λαμπερό ηχόχρωμα, βαθύ συναίσθημα και εξαιρετική τεχνική. Η Μαρία Μπόκια είναι σπουδάστρια στο Εθνικό Ωδείο, ζει στην Αθήνα και κατάγεται από την Άρτα. Ερμηνεύει λαϊκά, ρεμπέτικα και έντεχνα τραγούδια, δίνοντας σε κάθε ερμηνεία τη δική της προσωπική σφραγίδα.

Συνθέτης όλων των τραγουδιών είναι ο γνωστός τραγουδοποιός και τραγουδιστής Φίλιππος Πλακιάς. Στο τραγούδι «Κλειδωμένα Χείλη» τους στίχους υπογράφει η Ροδή Βαλαντάση, μια αξιόλογη νέα στιχουργός και ποιήτρια. Πρόκειται για ένα ζεϊμπέκικο-μπαλάντα, αλλά και για ένα ιδιαίτερο «πάντρεμα» Ανατολής και Δύσης, στοιχείο που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Φίλιππου Πλακιά σε πολλά από τα τραγούδια του. Το «Κλειδωμένα Χείλη» είναι ένα ερωτικό τραγούδι που αναφέρεται στις αγωνίες και τα προβλήματα των ερωτικών σχέσεων, αλλά όχι μόνο.

Τα εννέα τραγούδια της δισκογραφικής δουλειάς «Κάπου θα σε περιμένω» κινούνται κυρίως στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού, περιλαμβάνοντας επίσης μπαλάντες και ένα μεικτό είδος Ανατολής και Δύσης, που χαρακτηρίζει –όπως ήδη αναφέρθηκε– τον συνθέτη τους, Φίλιππο Πλακιά. Οι στίχοι αγγίζουν ουσιαστικές πλευρές της ζωής, τον έρωτα, τη μοναξιά, τον χωρισμό, την ελπίδα, την ουτοπία, την αγάπη και την υπαρξιακή αγωνία, με έναν απλό, ουσιαστικό και ποιητικό τρόπο.

Στίχους στα τραγούδια έχουν γράψει οι: Κυριακή Μπεϊόγλου, Τάσος Μιτσελής, Γιώργος Χάκκας, Ροδή Βαλαντάση, Δημήτρης Φιλελές, Κατερίνα Κολυδά, Θοδωρής Σαμανίδης και ο συνθέτης Φίλιππος Πλακιάς.

Στο τραγούδι «Κλειδωμένα Χείλη» συμμετέχουν οι μουσικοί:

Νίκος Καινούργιος – κιθάρες

Εύα Κανέλλου – κρουστά

Γιάννης Τσέρτος – πιάνο, ακορντεόν, programming, ενορχήστρωση, ηχοληψία, μίξη, mastering

Μας κλείδωσε τα χείλη ή συνήθεια

Δαμάζονται οι λέξεις στα χαρτιά

Πώς να γευτείς γλυκού φιλήματος αλήθεια

Και πώς κερνάς λόγων χρυσών μεταλαβιά

Μας κλείδωσε τα χείλη ή συνήθεια

Δαμάζονται οι λέξεις στα χαρτιά.

Κι έμειναν πρόθυμα μόνον τα μάτια

Βαρύ φορτίο το βλέμμα βαστά

Θ’ απλώσουν τάχα της ψυχής μας την πραμάτεια

Μα έχουμε μάθει ν’ αγοράζουμε σωστά;

Κι έμειναν πρόθυμα μόνον τα μάτια

Βαρύ φορτίο το βλέμμα βαστά.

Μας κούμπωσε τα χέρια το αγιάζι

Ψάχνουν στις τσέπες λίγη ζεστασιά

Κορμί με δίχως αγκαλιά πώς να πλαγιάζει

Χάδια να στολιστεί μεταξωτά

Μας κούμπωσε τα χέρια το αγιάζι

Ψάχνουν στις τσέπες λίγη ζεστασιά.