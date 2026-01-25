Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στη Νέα Υόρκη του 1952, ο 23χρονος Marty Mauser (Timothée Chalamet) εργάζεται ως πωλητής στο κατάστημα υποδημάτων του θείου του. Όμως, είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει πρωταθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Ο Josh Safdie γράφει, σκηνοθετεί, μοντάρει και κάνει την παραγωγή στο “Marty Supreme”, μια ιστορία που βλέπει με λίγο «λοξή» ματιά το Αμερικάνικο Όνειρο. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ένας ικανότατος, πανέξυπνος και αποφασιστικός νέος, ο οποίος, όμως, είναι πραγματικά… λαμόγιο. Ικανός να κάνει τα πάντα για να πετύχει –σε πουλάει και σε αγοράζει στο λεπτό–, άπληστος και σχεδόν αδίστακτος, με ελάχιστες εκλάμψεις συνείδησης, ο Marty, τον οποίο ενσαρκώνει σαρωτικά ο Chalamet, στην τρίτη –και τυχερή;– υποψηφιότητά του για Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου είναι χαρακτήρας αντιπαθής και ταυτόχρονα γοητευτικός. Η κοφτή και γοργή σκηνοθεσία, η κινηματογράφηση σε φιλμ 35mm, με λίγο κόκκο, που κάνει την εικόνα να μοιάζει σαν να προέρχεται όντως από τη δεκαετία του ’50, και οι ανατροπές της ιστορίας –όχι πάντοτε επιτυχημένες ή αληθοφανείς, ωστόσο– κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλμ, το οποίο είναι υποψήφιο για 9 Oscar.

Μέχρι πού είναι ικανός να φθάσει κάποιος για να πετύχει; Τί είναι σε θέση να θυσιάσει για να ζήσει όσα ονειρεύεται; Και πόσο είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί και να ταπεινωθεί για να τα αποκτήσει; Η διαδρομή του Marty απαντά σε αυτά τα ερωτήματα που «σκάνε» σαν χτυπήματα από το μπαλάκι του ping pong, αυτό που ονειρεύεται ότι θα του χαρίσει την δόξα και την ολοκλήρωση. Η τελευταία, όμως, συνήθως έρχεται με πιο απρόσμενο τρόπο και το ανθρώπινο πρόσημο στο φινάλε του έργου, το επιβεβαιώνει πιο εμφατικά και από την αβυσσαλέα στοχοπροσήλωση του Marty, ο οποίος δεν σταμάτησε στιγμή να πιστεύει ότι θα αποκτήσει ό,τι του αξίζει.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Spentzos Film, από την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου.

