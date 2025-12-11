Το αριστούργημα του παγκόσμιου θεάτρου “Ματωμένος Γάμος” του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περασμένης θεατρικής σεζόν, επιστρέφει στο Θέατρο “Μοντέρνοι Καιροί” στο Γκάζι, για 2η χρονιά.

Ένα έργο γεμάτο πάθος και συγκρούσεις, ανάμεσα στα “θέλω” και τα “πρέπει” των ανθρώπων, μέσα σε μια κοινωνία που τους φοβίζει, τους παγιδεύει και τους συντρίβει. Μια αριστοτεχνικά σκηνοθετημένη παράσταση από τον Κώστα Νταλιάνη, που πραγματεύεται το ακραίο ερωτικό πάθος και τον ακραίο ανθρώπινο πόνο. Ένα υπέροχο ποιητικό θεατρικό έργο, παρουσιάζεται επί σκηνής, σε ένα λιτό, αλλά εντυπωσιακό σκηνικό, με κοστούμια εποχής προσεγμένα στη λεπτομέρεια, ντυμένο με εξαιρετικές χορογραφίες υπό τους ήχους ισπανικής μουσικής. Ένα έργο κλασικό και επίκαιρο μαζί, που “πιάνει” το θεατή από την αρχή και δεν τον αφήνει ως το τέλος.

Ένα πεδίο μάχης και έρωτα. Ένας τόπος γεμάτος συγκρούσεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα του έργου, ανάμεσα σε ιδέες και στάσεις ζωής, ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Μέσα από μια γη κακοτράχαλη, γεμάτη χώμα και πέτρες, αναβλύζει ο έρωτας και το πάθος για ζωή. Αλλά κάπου εκεί, παραμονεύει ο θάνατος. Ο “Ματωμένος Γάμος” είναι ένα απλό, λαϊκό έργο, που πολεμάει τη στενομυαλιά μιας συντηρητικής κοινωνίας. Πάθος, έρωτας, θάνατος, μέσα σε μια κοινωνία ανελεύθερη. Αυτό είναι το πλαίσιο της παράστασης.

Ο Κώστας Νταλιάνης συνδυάζει τον ρεαλιστικό με τον ποιητικό λόγο, σε μιαν αέναη αλληλουχία.

“Η παράσταση επιχειρεί μια ισορροπία ανάμεσα στο ρεαλισμό και το συμβολισμό. Ανάμεσα σε μια πεζή και σε μια ποιητική πραγματικότητα. Ο έρωτας είναι φύση. Κι όταν η φύση έρθει σε σύγκρουση με την κοινωνία, τότε θα μετατραπεί σε αμείλικτο τιμωρό”.

Η συναρπαστική παράσταση στέκεται με απόλυτο σεβασμό στο ποιητικό – συμβολικό σύμπαν του Γκαρθία Λόρκα. Στον κακοτράχαλο τόπο, στη δύναμη των στοιχείων της φύσης, στις ποιητικές δυνάμεις του φεγγαριού, στη ζητιάνα – θάνατο, στο πάθος, το αίμα, τον ανθρώπινο πόνο.

Το Ντουέντε (duende) είναι κι εδώ το κλειδί της απόδοσης του έργου. Όλες οι στιγμές της παράστασης, μεταφέρουν την ιστορία σε έναν τόπο μαγικό και σε χρόνο αδιευκρίνιστο, ωστόσο με όλα τα ισπανικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να είναι και ελληνικά ή παγκόσμια.

Πόθος, Πόνος, Πένθος.

Και κάπου εκεί, ο θεατής καλείται να πάρει αποφάσεις, να τοποθετηθεί απέναντι στις ποικίλες πραγματικότητες που αναδύονται από το έργο και τον κυκλώνουν.

Τους συγκλονιστικούς ρόλους του έργου ερμηνεύει ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών: Μάνα: Εβίτα Παπασπύρου

Νύφη: Φάνια Νταλιάνη

Λεονάρντο: Δημήτρης Καπαμάς

Γαμπρός: Χρήστος Ζαχάρωφ

Γυναίκα του Λεονάρντο: Σιλβάνα Σοντίνι

Πατέρας της Νύφης: Μίλτος Δημουλής

Γειτόνισσα: Αγγελική Λυμπεροπούλου

Υπηρέτρια: Μαρία Κολοκυθά

Πεθερά – Κοριτσάκι: Ευγνωσία Σοφιανίδου

Ξυλοκόποι -Μοίρες: Αγγελική Λυμπεροπούλου, Μαρία Κολοκυθά, Ευγνωσία Σοφιανίδου

Φεγγάρι: Σιλβάνα Σοντίνι

Ζητιάνα: Φάνια Νταλιάνη

Συγγραφέας: Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Μετάφραση – Διασκευή, Σκηνοθεσία: Κώστας Νταλιάνης

Σκηνογραφία: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Βάνια Αλεξάντροβα

Μουσική σύνθεση: Εβίτα Παπασπύρου- Μάρω Λεσιώτη

Μουσική επιμέλεια: Κώστας Νταλιάνης

Χορογραφίες: Μαρία Μάργαρη

Φωτισμοί: Κώστας Νταλιάνης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00 και Κυριακή 19:00

Διάρκεια έργου: 1:10 χωρίς διάλειμμα

Θέατρο “Μοντέρνοι Καιροί”

Δαμοκλέους 8, Αθήνα (Γκάζι)

Τηλέφωνα:

210 3470 670,

693 2454 812, 698 1712 406

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 18 ευρώ

Ομαδικό & group , οικογενειακό, φοιτητικό, ανεργίας, ΑΜΕΑ: 13 ευρώ

Καθημερινές για σχολεία : 10 ευρώ

Προπώληση: more.com

και στο ταμείο του θεάτρου (ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ) Από Δευτέρα έως Παρασκευή 4-8 το απόγευμα/ Σάββατο και Κυριακή από 7μ.μ.